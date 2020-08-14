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迪麗熱巴最近太辣！深V、美腿又來大放送　腳上紅鞋神助攻

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記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近期造型尺度大開，換穿多套絕美洋裝大方展露胸前深V與勾人曲線，上週末出席銀行信用卡活動時，迪麗熱巴身穿泡泡袖黑底紅印花貼身洋裝，再度用高顏值與好身材驚艷眾人眼球，尤其是腳上搭配的紅色高跟涼鞋，更是起到了畫龍點睛的作用，將一雙傲人美腿襯托得白皙又修長。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴日前出席信用卡活動。（圖／CFP）

迪麗熱巴身上的印花洋裝是來自比利時品牌Essentiel Antwerp的設計款，以澎袖、皺摺等元素來展現復古姿態，寬領、低胸設計則讓鎖骨線條與胸前陰影更加搶眼，順著腰臀曲線緊緊包覆，長度逼近大腿根部，又是美胸又是長腿的，讓人眼睛不知道該擺哪邊。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴惹火造型擺拍。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴本身肌膚就很白皙了，不過腳上這雙Christian Louboutin紅底鞋品牌的秋冬系列涼鞋，以經典的紅色系皮革呈現，讓皮膚顯得更透白，8.5公分的高度對於女明星來說還算好駕馭，交叉繫帶設計讓視覺集中纖細腳踝，不只拉長比例、更傾瀉性感氣息，與整身洋裝相呼應。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲Christian Louboutin Selima 紅色高跟涼鞋NT＄28,400。（圖／品牌提供）

回顧迪麗熱巴近期的惹火造型，還包括了這兩套黑白雙煞，來自Self-Portrait 2020秋冬系列的白色迷你小禮服，胸前還心機的開了個小洞，令人忍不住視線游移；而另一套出席騰訊發佈會時所穿的MUGLER黑色吊帶長裙，不僅將美胸托住，裙襬更是衩到最高，露出一隻長腿展現若隱若現的性感。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴近期火辣造型。（圖／翻攝自微博）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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迪麗熱巴, 紅底鞋, Christian Louboutin, 性感, 美腿, 深V
fashion.net

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