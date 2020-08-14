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韓藝瑟裡面沒穿！全黑「中空裝」耍辣　一切都為搶先全球曬新包

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記者王則絲／台北報導

韓女星韓藝瑟近日於IG上釋出一系列暗黑風格美照，頂著個性感十足的埃及艷后齊瀏海長髮，熟練駕馭一身純黑洋裝，只見這件火辣洋裝深V直接開到胃，韓藝瑟捨去了內搭，讓黑色內衣也外露，大方展露性感。不過這身令人眼冒愛心的造型，其實都是為了要曬手上的寶格麗（BVLGARI）與Ambush最新聯名款「蛇頭包」，這顆包款日前才剛開始接受預購，女神竟已經搶先全球背上了！

▲韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟穿火辣中空裝曬寶格麗新包。（圖／翻攝自IG＠han_ye_seul_，以下同）

韓藝瑟雖然已漸漸要邁入四字頭大關，但是凍齡的美貌與身材依然保持得很好，近年來很用心的在經營個人YouTube頻道，時常在上頭與粉絲們分享自己的生活、減肥、運動以及穿搭方面的主題，靠著一張精緻臉蛋與獨到品味，也備受時尚圈愛戴，如今依然是眾品牌代言、時尚雜誌畫報上的常客，人氣穩定成長。

▲韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

這次搶先大家曬出最新包款，也更加提升了她的品味與實力，寶格麗近期宣布與日本設計師品牌Ambush合作推出全新包款，改造自寶格麗經典「Serpenti」系列，共推出4種顏色：藍色、螢光綠色、桃紅色和黑色，而韓藝瑟手上這顆正是系列中最夯的黑色，此限量聯名系列目前才剛於官網開放預購，預計於9月時寄出，女神率先背上實在太吸睛，連「中空裝」都成了配角。

▲韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

韓藝瑟, 性感, 中空, 寶格麗, Ambush, 蛇頭包
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