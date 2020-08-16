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頭皮老化小心掉髮、皮屑跟著來！5招必學「頭皮抗老」保養法

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▲▼5招頭皮抗老保養法改善掉髮危機。（圖／翻攝ＩＧ）

▲健康頭皮是美麗秀髮的根本，除了清潔也別忘了做好頭皮保養。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda　

你是否也覺得奇怪，明明清潔、護髮都跟以前一樣，但髮質卻變差、頭髮越來越稀疏，甚至還出現皮屑問題？這些都是頭皮老化、出現問題的徵兆，頭皮是臉部肌膚的延伸，更是人體肌膚最容易老化的部位，臉部需要抗老，頭皮當然也需要抗老保養！快把以下5個頭皮抗老保養法學起來，養好髮膚，更維護秀髮豐盈亮澤。

1.頭皮比髮絲更需要護理

頭皮護理比頭髮護理更重要。很多頭髮問題都是因頭皮出狀況引起的，健康的頭皮是美麗秀髮的根本，而隨著年齡增長，頭皮跟臉部肌膚一樣會老化、鬆弛，頭皮毛孔會擴大且更容易積聚灰塵。

▲▼ 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗頭前梳頭可先去除頭皮、髮絲上的灰塵。(圖／翻攝IG@3ce_offi ）

2.洗頭前先梳頭

洗頭前建議先梳頭，除了可先梳開髮絲糾結，減少洗髮時拉扯導致落髮，更能先去除一半的灰塵，防止洗髮時摩擦頭皮造成傷害，尤其留長髮的更別省略這一步。

3.突然出現皮屑要檢視洗髮精

如果本來不太有頭皮屑問題卻突然冒出頭皮屑，可能是目前用的洗髮精不適合，清潔力過強，洗掉過多油脂。可只用溫水洗兩次看看狀況是否有緩解，另外洗頭的水溫也不要過熱，以免造成過度清潔。

▲▼5招頭皮抗老保養法改善掉髮危機。（圖／翻攝ＩＧ）

▲按摩可促進頭部血液循懷，幫助改善頭皮狀況。(圖／翻攝IG@renefurterer）

4.適度按摩改善頭皮狀況

適度按摩頭皮可促進頭部血液循環，從耳上到頭頂周圍，以指腹稍微按壓提拉按摩3分鐘，可幫助改善頭脹和頭髮稀疏，並改善髮質。

5.保持頭部清爽

頭皮、髮絲在濕潤狀態下都很脆弱，容易受到外界傷害，所以要盡量保持頭皮、髮絲乾燥，像是洗完頭後，沒吹乾頭前不要睡覺，濕髮在頭枕上摩擦會磨損頭髮，頭皮濕潤的狀態下也容易滋生細菌；也不要在濕髮狀態下曝曬太陽，紫外線會直接傷害頭皮。

►頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 洗髮, 清潔, 頭皮養護, 皮屑, 老化, 抗老
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