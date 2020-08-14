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彩色正夯！最新「輕型睫毛膏」集合，薄薄一層自然捲翹

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▲▼新型睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲自然睫毛風正夯，捲翹睫毛勾勒眼部輪廓。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近彩妝吹起一股睫毛膏熱，以往想要擁有持久捲翹的睫毛，都得要層層疊疊，最新型態的輕感睫毛膏能長時間維持自然完美捲度，連夾睫毛步驟都省了，除了常見的黑色，更推出彩色調，刷上去讓雙眼變得更鮮氣迷人。

▲▼ 新型睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏，仙女粉，540元。

梳子狀刷頭能刷出根根分明捲翹睫毛，輕盈質地即便疊擦也不垂，溫和的粉紅發色，打造柔和深邃眼神．

▲▼新型睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

PUPA 超激翹性感睫毛膏，750元。

乳霜狀的豐盈質感，採用創新聚合物配方，能瞬間增強睫毛捲翹度，特殊薄膜配方使睫毛造型長效持久、不易暈染脫落。

▲▼新型睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 絕對搶眼飛翹睫毛膏，#090經典黑，1,250元。

經典睫毛膏全新升級，注入全新5種保養配方，刷上睫毛等於養護。獨特刷頭能打造濃密捲翹又持久的妝效，
刷出向上飛翹、根根豐盈的立體睫毛。

▲▼新型睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 極濃翹睫毛膏，1,380元。

能隨喜好逐根調整睫毛的立體捲翹度與濃密度之外，也透過精華成分為睫毛帶來完整的滋養功效。

▲▼新型睫毛膏盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲THREE 魅光藝采睫毛膏，#02，1,450元。

鮮豔的彩色珠光與黑色珠光相互交融，刷起來讓眼神自然深邃，不僅僅是美麗的發色，還添加10種植物油等萃取精華，並具備捲翹、不暈及防水功能。

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關鍵字：

睫毛膏, 彩妝, 自然捲翹, 彩色
fashion.net

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