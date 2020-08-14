品木宣言靈芝精華超殺價根本「買1送1」！加大版4170元→2950元

▲靈芝水＋靈芝精華被稱為「靈芝雙星」，是網友大推的肌膚維穩必備神組合。（圖／翻攝IG@originstaiwan）

記者張毓容／台北報導

說起品木宣言經典必買好物，許多人第一個想到的都會是大名鼎鼎的「靈芝水」Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，但其實內行人都知道，靈芝水還有一個能讓保養效果發揮出1＋1大於2的神隊友：「靈芝精華」Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液，被許多網友大推為肌膚維穩必備神組合，直呼：「兩瓶搭著用，皮膚就會變得乖乖、不再鬧脾氣！」

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靈芝水和靈芝精華來自品木宣言與哈佛知名醫學博士Dr. WEIL威爾醫師共同研發打造的「Dr. WEIL青春無敵系列」，主要核心成分為中醫學運用數千年的珍貴靈芝以及發酵的北極靈芝（白樺茸）精萃，搭配被譽為「高原神草」的冬蟲夏草、雞腿蘑菇及沙棘子，可有效舒緩現代人常有的舒緩敏感、鎮定不穩定等肌膚問題，並提升肌膚本身防禦力，讓肌膚恢復健康穩定狀態，降低外在環境污染對肌膚的影響。

因為蘊含了「北極靈芝」白樺茸發效精粹、靈芝萃取，更帶有淡淡靈芝味，Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液也被暱稱為「靈芝精華」，其細小分子含有5倍舒緩敏感、3倍彈潤配方，能直達肌膚，快速舒緩肌膚不適感，並迅速恢復肌膚彈潤、強健肌底，各種膚質都適用，連敏感肌也能用。

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「Her和她」購物網站特別推出100ml加大版的Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液，容量是常態型的兩倍，但只要一瓶常態品價格就能買到，加量不加價的超殺價格相當於「買1送1」，比週年慶檔期還划算！

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靈芝精華和被網友激推為「零負評化妝水」的靈芝水互相搭配使用更有感，更被愛用鐵粉稱為「靈芝雙星」，是每次母親節、週年慶時最受歡迎的囤貨組合。

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