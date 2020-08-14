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柯南迷荷包要破了！　夏日祭典秀上百件周邊商品，粉絲都搶這罐

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▲「名偵探柯南 夏日花火祭典」今起至9月14日於台北新光南西店一館登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

《名偵探柯南》粉絲注意，想收藏更多柯南日版限定商品、玩扭蛋、拍美照，走一遭台北新光三越南西店一館9樓活動會館登場的「名偵探柯南 夏日花火祭典」，就能獲得大大滿足！即日起至9月14日，在此展覽不僅有精彩布置供粉絲拍紀念美照，同時呈現上百種柯南周邊商品，逛累了還能品嚐主題甜點，今一開幕粉絲更立刻排隊搶新圖案的日版碳酸飲料，在新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，不用飛去日本，也能沉浸在歡樂的氣氛之中。

▲▼ 柯南 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲場內設有許多拍照打卡的主題牆。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 柯南 。（圖／公關照）

▲名偵探柯南校園書包890元。（圖／曼迪傳播提供，以下同）

亮點商品
「名偵探柯南 夏日花火祭典」有上百種台、日版周邊商品，包括實用包款如有著黑嚕嚕犯人印記的「校園書包」、藍色後背包，以及代表日本傳統工藝的精緻作品如融合角色傳統和風花紋搭配出獨具特色的西陣織長皮夾、京都代表性的傳統工藝京組紐手鍊、江戶切子玻璃杯、柯南和怪盜基德兩人針鋒相對為靈感設計的追跡者手錶。

▲▼ 柯南 。（圖／公關照）▲▼ 柯南 。（圖／公關照）

▲名偵探柯南西陣織長皮夾（左）5,880元，江戶切子玻璃杯8,620元。

▲▼ 柯南 。（圖／公關照）▲▼ 柯南 。（圖／公關照）
▲名偵探柯南追蹤者手錶（左）8,620元，京組紐手鍊2,550元。
 

美味甜點
在主題牆前拍美照、商品區選小物獲得視覺享受，別忘了味覺感官也要滿足一下！特製的柯南的香草蛋糕、新一的檸檬蛋糕、小哀的紫芋蛋糕、安室的芒果蛋糕、基德的輕乳酪蛋糕、赤井的黑森林蛋糕，令人陷入選擇困難；而每次推出都造成搶購旋風的Dydo柯南碳酸飲料，端出首度在台亮相、日本第二彈圖樣誘粉絲。

▲▼ 柯南 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲柯南主題蛋糕填飽粉絲的胃。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 柯南 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲新圖案的碳酸飲料是柯南迷的搶購重點。（圖／記者陳雅韻攝）

好玩機台
柯南全新紀念幣、姓名貼、金屬雷雕吊牌、角色紀念章也首度現身，讓粉絲能製作各種可愛的紀念小物，消費滿額可獲得《名偵探柯南》特製大扭蛋。每逢假日還有加碼的限定活動，例如8月15日與9月5日規劃為柯南人偶見面會，逗樂大小朋友。

▲▼ 柯南 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲紀念幣、姓名貼、金屬雷雕吊的機台讓粉絲製作紀念小物。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 柯南 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲消費滿600元可轉大扭蛋一次。（圖／記者陳雅韻攝）

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關鍵字：

柯南, 新光南西
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