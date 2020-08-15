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EAN部落閣／涵碧樓近20歲仍不老　無邊際泳池連著日月潭、抬頭看星星超浪漫

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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與涵碧樓的緣分，來得有些晚，2002 開幕，我遲至 2020 才與其同眠。一手擘畫的澳洲建築設計大師 Kerry Hill 用「Ongoing Style」來稱呼他所設計的涵碧樓，期許在這種建築風格下，當歷經十幾、廿年，建築本身也不會顯舊而仍充滿價值。此時造訪，我雖早已錯過最簇新時的風華，在 Kerry Hill 過世的 2 年後，我來到大師作品裡，端詳著近廿年後的模樣，不正為檢視這 “前進式” 建築的最好時光嗎？移步於日夜，那框景、那光影，與時俱變，無一刻不美，我忍不住揣想，今日所見，是他在設計之初，就早已規劃好在變動之下的不變建築風景嗎？完工當年出生的孩子，如今都已上了大學，時光荏苒，建築仍優美有力的令人讚賞。謝謝這位不能砍價也不給追進度的 Kerry Hill（1943-2018），為台灣留下這麼一座經典的代表性飯店建築，也謝謝鄉林建設董事長賴正鎰，當年願意斥資聘請與配合這位世界級設計大師說一不二的鐵則，置身其中再回頭看，只有感念。

抵達台中高鐵站，飯店派來接駁的車很寬敞舒適，約一小時車程，就來到坐擁最美日月潭湖景的飯店

▲期盼許久，終於來開箱台灣頂級旅宿重要經典指標之一的涵碧樓

▲俯瞰被水生植物環繞的池畔茶屋

▲悠然有味，穿越了

涵碧樓的光影，日夜皆美

若你問我，涵碧樓最美的是什麼？我的答案是：「光影」。Kerry Hill 高超的透過建築來 “佈光“ ，讓我感受到卓絕不凡的光 / 影對話。可能是攝影師對光線特別留心與講究，上午時分，我站在飯店入口處右側那面擺著古桌鳥籠的灰牆前，只是用現場光拍攝，我驚訝照片呈現出攝影棚裡才有的光感，隨意一個取景，都像時尚雜誌上的廣告。而那牆面選用的灰，我敢說肯定不知道當初試了多少種才決定，太有質感。

▲彷彿是在攝影棚的擺拍，竟是單純的自然光景

▲涵碧樓的入口，融合中國宮殿的氣勢與文人雅風

▲走在具長城意象的景觀梯仰看

夜裡，Kerry Hill 請來同樣來自澳洲的燈光設計師 Nathan Thompson 點亮這座湖畔建築。散步其中，你會訝異照明安全與氛圍營造的平衡拿捏恰到好處，同時又考量到視覺舒適性才是高招！例如走過入口層的露天廊道，錯落有致的格柵光影，入眼但不刺眼，那都是仔細算過角度與設計過光向，上一次有這種讓我感動的照明用心，是在虹夕諾雅 谷關。

人工照明刻意的不搶戲，於是讓漂浮水面的燭火及搖曳樹影，被凸顯成了主角。涵碧樓的夜，幽暗的有禪味，充滿意境。

▲燭火配上古家具，夜的好風雅

賞流星，拍攝日月潭的鏡面銀河

涵碧樓低照度的燈光設計，也把視覺舞台留給了天。我訝異原來在涵碧樓就能觀星，同在櫃檯樓層、穿過酒吧的大露台是首選。稍微可惜的是，這晚水氣與雲層偏厚，但隱約仍能一窺銀河。最欣喜的是，突然我正上方的夜空劃過一道乍看似是焰火，原來竟是顆火流星！第一次看到這麼美的流星，不用許願，就感覺蒙受祝福。

曾在網路上看過一張銀河倒映湖面的照片，向涵碧樓求證，不需後製，只要選在冬季待銀河剛升起，即能拍攝到此夢幻奇景。

▲沒想到在涵碧樓用肉眼即能一窺銀河

用一池水，引整座湖，平靜如鏡，明心見性

其實，不用選季節，任何時間來都有最美的景色相迎。Kerry Hill 用滿水位的秘密，讓房客在飯店就能援引最純粹的日月潭。在面向大廳的左手邊，一道水池是涵碧樓的最經典場景之一，晴時如鏡、雨裡如詩，日間蓮花盞，夜裡暗燭台，來過的旅人，肯定都會把這景收進心底。

▲利用無邊際水池，讓蓮花彷彿漂浮在日月潭的湖面之上

與日月潭無邊際相連的 60 米絕美泳池

Kerry Hill 的設計是場魔法，以分毫不差的精準，讓全台最長泳池與面積近 8 公里的日月潭浪漫相連，造就傳世之美！我趁著清晨七點剛開放，一趟蛙泳，靜謐的彷彿游在碧綠湖水，池畔的蔥鬱樹影遮蔭，好有北美夏日的野泳感覺。

▲清晨的泳池靜謐

▲長 60 公尺的無邊際泳池，在清晨如鏡

你會跟我一樣驚喜，泳池似與日月潭相連，水光如出一色，那是因為當初飯店建造泳池時，花了很多功夫去特地燒製放射釉瓷磚，光線折射後，便會產生與日月潭水同般色澤，實在太美！

▲泡在水中，彷彿身在夏季蔥鬱的湖泊

▲是要下多少功夫，才能把線條切得如此精準俐落

湖畔套房，陽台坐臥沈浸自然最是奢華

若跟我一樣是為了朝聖 Kerry Hill 的建築而來，肯定也會面臨時間不夠用的窘況，最好的方法，就是再多住一晚吧！不然只會落得跟我一樣房間沒能多待的遺憾。

這回入住的是位於 B 棟 3 樓的湖畔套房（2305）。鋪設柚木地板的房間，相當寬敞舒適，室內主要切分為設有石板壁爐的客廳、配有雙洗手台及浴缸的浴室、以及床很好睡的臥室。沒有隔間的開放式設計，更顯房間大器。其實來之前，就有耳聞房間現況不大好，可以想見，畢竟已快廿年加上近年似乎沒大規模翻修。也或許是有心理準備，除了陽台某些地方的確需稍作修繕，整體而言我沒失望，我覺得可說是朝向經典邁進，一如我在歐美住過的百年飯店那般。題外話，相較於房間，我自己反覺得更可惜是涵碧樓的餐食，不能說不好，但與世界級的建築與景觀放在一起，就稍遜色些。

▲湖畔套房的臥室區

▲衛浴空間與臥室區相連，中間有道木門可拉上

▲客廳區還有壁爐，據說冬季可點燃

我很喜歡湖畔套房的超大戶外陽台，貼近湖面，多了些植物扶疏，蟲鳴鳥叫是最棒的背景音樂。在陽台泡壺茶、選本書，或發呆小憩，坐在臥榻的任何時刻，都是享受，不過需提醒的是若正值盛夏來訪，本身又是捕蚊燈體質，會需要噴些防蚊液。

▲陽台臥榻，一杯茶的時光無價

▲客房陽台舒服的讓我印象深刻

▲白色蘭花對比黝黑的兩組洗手台，相當雅緻

起早赴日月潭的最美邀約

若有機會來，我建議起個大早，就近欣賞太陽升起前的日月潭清幽之美。從涵碧樓走下，就是蔣公碼頭及步道，清晨五時許，多的是懂生活的人，用各自的方式與姿勢，欣賞日月潭的清麗。就算跟我這回一樣，沒能順利欣賞日出，也不會有任何遺憾，“那裡湖水藍的美麗“ 我眼前湖面上的雲霧飄渺，讓我想起王菲的一首歌，風景也同她歌聲般空靈脫俗。當感受到那一刻的滿足，才會懂得這也是入住涵碧樓的重要價值。

▲清晨的日月潭，像走進畫一般

▲在遊客尚未抵達前，住在涵碧樓可近享不被打擾的湖畔晨光

▲蔣公碼頭，可惜目前因管理辦法無法使用

每一早，他們趁房客還沒發現，悄悄地把漂浮水面的蠟燭，換成了盛開的蓮花，把牆上明滅的燈籠換成充滿生氣的鳥籠，完好的保存涵碧樓的日常，與 Kerry Hill 留下的建築，在變與不變中，一塊優雅前進，真好。

▲涵碧樓，坐擁最佳欣賞日月潭的角度與高度

▲坐在面向湖景的酒吧，期待下次再訪

/ Info. /

涵碧樓

官網 | 臉書

地址：南投縣魚池鄉中興路142號

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作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 南投, 日月潭, 涵碧樓
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