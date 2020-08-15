fb ig video ETtoday search mobile

為何沒有得到五星？這些行為都可能讓司機氣到給你一星評價

>

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

雖然大城市裡的大眾運輸已經非常完善，但是像優步（Uber）、Line Taxi、55688⋯⋯等等叫車APP服務，依然非常受到歡迎，與一般路邊攔的小黃不同，用手機叫車可以清楚留下紀錄，不只是乘客能給司機評分，司機也能給乘客評分，或許你會發現自己的綜合評價竟然不是五星，甚至是更低，那麼就該檢討一下了，以下就來看看，這幾個行為都可能讓司機氣到給你一星評價。

▲乘客評分低的原因。（圖／翻攝自Unsplash）

＃約定地點遲到

在手機程式中大多都可以預先指定上車地點，要在哪裡上車由乘客決定，最方便的也是乘客，且在司機到達指定地點前3分鐘左右會有系統通知「司機即將抵達」，這時候就應該要在定點等待了，如果司機到了之後卻不見人影當然第一印象就不開心，等個1、2分鐘還算可以接受範圍，超過5分鐘真的會讓司機非常困擾，姑且不論現場的交通狀況可能不佳，更可能會影響到司機接下來的行程。

＃車上吃東西、留垃圾

在別人的車上不吃東西是禮貌，畢竟這台車子不是你自己家的，食物碎屑掉滿車上要誰來清？而且路況誰都說不定，千萬不要覺得自己不會弄髒，另外，如果使用了衛生紙、吃了糖果包裝或是任何東西的垃圾，都該自己帶走。

▲乘客評分低的原因。（圖／翻攝自Unsplash）

＃沒禮貌指責繞路

手機APP叫車的話，大部分的司機幾乎都會照著導航走，如果你有更快的路線建議，可以禮貌地和司機溝通，而不是劈頭就指責人家繞路，對於某些自認開車經歷多年的司機來說，會有被羞辱的感覺，不論是誰對誰錯，雙方對彼此的觀感都不好，當然也不願多給星星。

＃粗魯上、下車，亂用車上配備、物品

雖然開名車載客的情況少見，但畢竟車子是司機的生財工具，乘客也應該要好好愛惜，有些人的上、下車習慣非常不好，大力開、關車門之外，還可能會因此碰撞到路旁的人行道、路樹或電線桿，此外車上的開關、冷氣口、安全帶⋯⋯也應輕柔對待、將心比心，沒有人喜歡看到自己的車子被破壞。

▲乘客評分低的原因。（圖／翻攝自Unsplash）

＃嘔吐

夜間載客需求量大，其中許多都是喝完酒準備回家的乘客，有些司機只要看到乘客中有人看起來不太對勁，或是頭上套著嘔吐袋就會直接拒載，可見司機有多害怕遇到可能嘔吐在車上的人，如果真的吐在車上了，不只要付清潔費，司機接下來也無法載客，雙方都會有大大的損失，且司機肯定會給予乘客最低評價。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

司機, 乘客, 評價, Uber, 叫車, 手機叫車
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

吃對就能抗老！專家大推7個「有效凍齡」飲食習慣：每天吃點醋 超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外 新垣結衣早上竟用「乳液」洗臉！3個保養秘訣大公開 謝欣穎每天喝「黑豆水」肚子零贅肉　3步驟做法公開比紅豆水還健康 IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩 EAN部落閣／涵碧樓近20歲仍不老　無邊際泳池連著日月潭、抬頭看星星超浪漫 海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面