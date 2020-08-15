為何沒有得到五星？這些行為都可能讓司機氣到給你一星評價

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

雖然大城市裡的大眾運輸已經非常完善，但是像優步（Uber）、Line Taxi、55688⋯⋯等等叫車APP服務，依然非常受到歡迎，與一般路邊攔的小黃不同，用手機叫車可以清楚留下紀錄，不只是乘客能給司機評分，司機也能給乘客評分，或許你會發現自己的綜合評價竟然不是五星，甚至是更低，那麼就該檢討一下了，以下就來看看，這幾個行為都可能讓司機氣到給你一星評價。

＃約定地點遲到

在手機程式中大多都可以預先指定上車地點，要在哪裡上車由乘客決定，最方便的也是乘客，且在司機到達指定地點前3分鐘左右會有系統通知「司機即將抵達」，這時候就應該要在定點等待了，如果司機到了之後卻不見人影當然第一印象就不開心，等個1、2分鐘還算可以接受範圍，超過5分鐘真的會讓司機非常困擾，姑且不論現場的交通狀況可能不佳，更可能會影響到司機接下來的行程。

＃車上吃東西、留垃圾

在別人的車上不吃東西是禮貌，畢竟這台車子不是你自己家的，食物碎屑掉滿車上要誰來清？而且路況誰都說不定，千萬不要覺得自己不會弄髒，另外，如果使用了衛生紙、吃了糖果包裝或是任何東西的垃圾，都該自己帶走。

＃沒禮貌指責繞路

手機APP叫車的話，大部分的司機幾乎都會照著導航走，如果你有更快的路線建議，可以禮貌地和司機溝通，而不是劈頭就指責人家繞路，對於某些自認開車經歷多年的司機來說，會有被羞辱的感覺，不論是誰對誰錯，雙方對彼此的觀感都不好，當然也不願多給星星。

＃粗魯上、下車，亂用車上配備、物品

雖然開名車載客的情況少見，但畢竟車子是司機的生財工具，乘客也應該要好好愛惜，有些人的上、下車習慣非常不好，大力開、關車門之外，還可能會因此碰撞到路旁的人行道、路樹或電線桿，此外車上的開關、冷氣口、安全帶⋯⋯也應輕柔對待、將心比心，沒有人喜歡看到自己的車子被破壞。

＃嘔吐

夜間載客需求量大，其中許多都是喝完酒準備回家的乘客，有些司機只要看到乘客中有人看起來不太對勁，或是頭上套著嘔吐袋就會直接拒載，可見司機有多害怕遇到可能嘔吐在車上的人，如果真的吐在車上了，不只要付清潔費，司機接下來也無法載客，雙方都會有大大的損失，且司機肯定會給予乘客最低評價。