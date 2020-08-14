4件「最Chill生活」你做了幾個？　看日出、說走就走的旅行

▲此生必做的4種Chill生活方式 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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現代人步調忙碌，懂得放鬆Chill一下很重要，《ETtoday》年度盛事「東森好朋友Chill生活節」將於9月19日（六）在美堤河濱公園盛大展開，邀請親朋好友一起享受悠閒的午後時光，至於在生活節來臨之前，先看看以下「4大Chill生活」，無論幾歲都要做！

1.野餐

想要在忙碌的都市中好好喘一口氣，野餐是很不錯的選擇，因為野餐是任何入門新手都可以從事的活動，帶著野餐墊、找塊涼爽的樹蔭坐下來，除了享受戶外陽光灑落，也能真正放下手機與好友們對話，讓彼此心靈更為靠近，簡直是零成本的放空行程！

2.在家瘋狂追劇

不一定出門人擠人才是Chill，其實在家享受自己獨有的節奏，也是「放空術」的一種，回想一下過往忙碌的生活中，有沒有一口氣追完一部劇，看似很簡單卻並非易事，因為不管任何行程只為了放鬆當下，融入在自己喜歡的事情裡，就是最Chill的表現。

3.來一場說走就走的旅行

前段時間有句話很紅，人的一生中至少要有兩次衝動，一次為奮不顧身的愛情，一次為說走就走的旅行。的確，旅行不一定非要按照計劃行事，當久了「計劃派」也想變成一個隨心所欲的人，試著來場說走就走的旅行，觸碰內心的極限，打破常規才是Chill生活。

4.看日出

看日出是近年來越來越流行的活動，迎接第一道曙光不僅是視覺上的享受，心靈也會沉澱不少。另外，也是相當考驗耐心的時刻，因為等待日出的時間很漫長，但是太陽升起卻是短暫的幾分鐘，不過看到日出的剎那間，心中的壓力和陰霾都會一掃而空。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日

✔地點：台北大直美堤河濱公園

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