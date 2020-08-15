星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@A YANG_、@三順、@JohnnyD、@是你的于、@清晨的LU憨憨

星巴克推出過很多漂亮杯款，像彩花變色杯、銀河折射杯…都引發搶購熱潮，最近大陸星巴克推出了一款「圓形玻璃水瓶」顏值破表，乍看還以為他們出香水了！小巧的尺寸隨身攜帶很方便，透明的磨砂玻璃超有質感，裝入顏色鮮豔的飲料整個美翻，絕對必須收藏。

星巴克的「圓形玻璃水瓶」造型類似裝酒的小瓶子，又像是香水瓶，圓圓的瓶身使用磨砂玻璃材質製成，搭配銀色金屬瓶蓋，整體精緻度滿分，正面印上招牌星巴克LOGO，背面也跟星巴克外帶杯一樣有可以勾選的小框框，水瓶小又輕巧，適合隨身攜帶。

透明的水瓶除了裝咖啡，倒入色彩繽紛的飲料更有滿滿夏天氣息，像是芒果、火龍果果汁、粉紅漸層飲品…，都美到讓人少女心噴發。另外，星巴克還推出了一款星巴克小熊穿上斑馬裝的隨身小包包，拿來裝「圓形玻璃水瓶」剛剛好，揹出門可愛又時尚。杯子售價199人民幣（約台幣842元）。

喜歡這種類似香水瓶造型的杯子，馬來西亞飲料店INSTEA也有推出一款以CHANEL N5 香水瓶為靈感設計的水瓶，長方形的透明杯身，搭配軟木塞瓶蓋，造型簡單、美觀，上面黏的標籤也仿造香水瓶標籤，非常有質感，裝入花草茶、漸層飲品浪漫又夢幻，根本捨不得喝。

在 Instagram 查看這則貼文 INSTEA ®️（@insteaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 2:17 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 INSTEA ®️（@insteaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 上午 6:15 張貼

►星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色 浮出彩花夢幻度大增

►星巴克「粉紅星冰樂」絕美登場！草莓脆片＋優格必喝 還有哈密瓜布丁好想吃