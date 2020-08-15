fb ig video ETtoday search mobile

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

>

編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@A YANG_、@三順、@JohnnyD、@是你的于、@清晨的LU憨憨

星巴克推出過很多漂亮杯款，像彩花變色杯、銀河折射杯…都引發搶購熱潮，最近大陸星巴克推出了一款「圓形玻璃水瓶」顏值破表，乍看還以為他們出香水了！小巧的尺寸隨身攜帶很方便，透明的磨砂玻璃超有質感，裝入顏色鮮豔的飲料整個美翻，絕對必須收藏。

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

星巴克的「圓形玻璃水瓶」造型類似裝酒的小瓶子，又像是香水瓶，圓圓的瓶身使用磨砂玻璃材質製成，搭配銀色金屬瓶蓋，整體精緻度滿分，正面印上招牌星巴克LOGO，背面也跟星巴克外帶杯一樣有可以勾選的小框框，水瓶小又輕巧，適合隨身攜帶。

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

透明的水瓶除了裝咖啡，倒入色彩繽紛的飲料更有滿滿夏天氣息，像是芒果、火龍果果汁、粉紅漸層飲品…，都美到讓人少女心噴發。另外，星巴克還推出了一款星巴克小熊穿上斑馬裝的隨身小包包，拿來裝「圓形玻璃水瓶」剛剛好，揹出門可愛又時尚。杯子售價199人民幣（約台幣842元）。

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

▲星巴克圓形水瓶。（圖／翻攝自小紅書@A YANG_）

喜歡這種類似香水瓶造型的杯子，馬來西亞飲料店INSTEA也有推出一款以CHANEL N5 香水瓶為靈感設計的水瓶，長方形的透明杯身，搭配軟木塞瓶蓋，造型簡單、美觀，上面黏的標籤也仿造香水瓶標籤，非常有質感，裝入花草茶、漸層飲品浪漫又夢幻，根本捨不得喝。


 

►星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色　浮出彩花夢幻度大增

►星巴克「粉紅星冰樂」絕美登場！草莓脆片＋優格必喝　還有哈密瓜布丁好想吃

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 杯子, 水瓶, 香水, 香水瓶
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 風象星座八月愛情運勢！雙子準備脫單、天秤小心奉子成婚 品木宣言靈芝精華超殺價根本「買1送1」！加大版4170元→2950元 劉詩詩、劉昊然合體TOD'S早秋大片！「差11歲」竟狂冒粉紅泡泡 迪麗熱巴「微濕捲髮」引熱議！漣漪燙、泡麵頭3個變化款　任何髮質都能駕馭 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外 不顧頭皮，小心臉皮一起垮！6個「初老徵兆」妳中幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面