MOSCHINO 小熊塗奶油！史上最夢幻「蛋糕系列」微風信義搶先賣

▲MOSCHINO 2020秋冬以「動漫安東尼」為主題重回18世紀凡爾賽宮 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

MOSCHINO的經典代表元素「小熊」，許多時尚迷都不陌生，2020秋冬品牌以細緻瑰麗的洛可可風，重現瑪麗安東尼皇后豪奢午茶場景，於是小熊化作粉紅鮮奶油塗抹而成，乖巧坐落在花邊瓷盤上，如今更將這一元素注入到長版T恤、大學衣等單品，將於微風信義搶先開賣！

▲小熊被塗抹粉紅鮮奶油呼應瑪麗安東尼皇后的豪奢午茶場景。（圖／品牌提供）

MOSCHINO創意總監Jeremy Scott 1988年秋冬推出泰迪熊設計元素，任憑世代交替也不過時，2020秋冬品牌以瑪麗安東尼皇后為靈感人物，細緻瑰麗的洛可可風重現豪奢午茶場景。經典小熊則被抹上了粉紅鮮奶油，衣著寫上「THIS IS NOT A MOSCHINO TOY （這不是MOSCHINO玩偶）。」充分展現Jeremy Scott十足玩味，小熊下方更搭配雙層精細且繁複的擠花奶油，宛如一朵朵繽紛真花綻放於蛋糕上，並以巧克力LOGO裝飾，高雅的坐落於法式浮雕蕾絲花邊瓷盤。

▲（依序）長版T-shirt NT$11,800；蛋糕熊蕾絲下擺大學衣 NT$30,500；荷葉邊蛋糕熊上衣 NT$27,800。（圖／品牌提供）

系列中除了經典長版T-shirt，同時也將蛋糕的元素運用在細節中，大學衣的蕾絲下擺彷彿是蛋糕的奶油蕾絲花邊裝飾；以擠花概念為發想的經典LOGO上衣則於肩部與袖子綴以層次荷葉邊，將繁複的洛可可風格結構融入於現代設計中，荷葉邊蛋糕熊上衣多層次袖口仿佛擠花奶油一般可口，此系列微風信義之夜當周搶先首賣。

▲MAX&Co. 2020早秋系列將目光轉向天空，復古懷舊感的麂皮套裝豐富穿搭可能 。（圖／品牌提供）

與此同時，MAX&Co. 2020早秋系列將目光轉向天空，從浩瀚天際汲取本季設計主軸、佐以70年代鮮明的風格輪廓，搭配天空不斷變化的豐富配色，如清新的湛藍白晝、浪漫的漸層晚霞及靜謐的深藍夜空，充滿復古懷舊感的麂皮套裝，選用柔軟的小羊皮製成，既是夾克、也可變身襯衫使用，提供職場女性更多元的穿搭選擇。