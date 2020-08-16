奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停

20200817-0823奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：天秤座事業運最旺！自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多！

TOP2：射手座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也將在下周開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財喔！

本周需注意星座



1.獅子座事業運需要留意：顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了喔！

2.金牛座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已！

3.牡羊座金錢運需要留意： 正偏財運較為平淡，可能浮起投資念頭，建議先做功課再來思考也不晚唷！

牡羊座



開運顏色：紅色

幸運數字：69

整體運勢★★★

不滿足的感覺稍嫌強烈，多少讓牡羊朋友備感困擾，無力感也油然而生。下周的合作緣分較高，奧斯老師建議你別因為自我的情緒而推掉良好的合作機會囉！

愛情運勢★★★

對於情感的不滿足，開始希望對方能夠多做一點。也會覺得對方不夠體貼與包容，如此的狀況將多少影響情感生活，要多注意囉！

事業（學業）運勢★★

奧斯老師建議牡羊朋友要多留意與同事同學間的相處，容易因為意見的分歧以及想法落差，導致內心的不悅，也因此種下點心結，讓彼此有了疙瘩唷！

金錢運勢★★

正偏財運較為平淡，可能浮起投資念頭，建議先做功課再來思考也不晚唷！

金牛座



開運顏色：白色

幸運數字：52

整體運勢★★

生活上多點了寂寞感，許多問題需要獨自處理，讓金牛朋友感到煩躁！奧斯老師建議面對瑣事或狀況，適時地接受外援，才能夠協助你改善下周情況唷！

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已！

事業（學業）運勢★★

職業倦怠感稍嫌強烈，面對工作或是學業都有提不起勁的情形存在，多少影響對於工作上的投入以及衝勁！奧斯老師建議金牛朋友可要多加意這樣的情況囉！

金錢運勢★★

有破財的隱喻存在，下周要避免不必要的情緒花費唷！

雙子座



開運顏色：灰色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波，下周將改善許多！讓雙子朋友也將有機會獲得喘息，會是情緒相當穩定的一周，奧斯老師提醒雙子朋友，放鬆一下自己的發條好好享受這個週期囉！

愛情運勢★★★★

雙方積極的想在目前的情感做些突破，對於過往的相處模式稍嫌疲倦！適時把握這樣的念頭，有機會讓彼此情感更加甜蜜且感受雙方對於情感的努力囉！

事業（學業）運勢★★★★

積極的想突破事業上的現況，原因是來自不滿足的想法！是個好的開始，讓念頭與行動力同行，有望為工作事業埋下成功的伏筆唷！

金錢運勢★★★★

投資運勢良好，如有長遠觀望的標的，下周可以把握進場投資囉！

巨蟹座



開運顏色：橘色

幸運數字：96

整體運勢★★★

長久以來的壓力與情緒開始顯得不勝負荷！下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒巨蟹老話一句的量力而為，會是你下周必須要學習的課題喔！



愛情運勢★★★

感情運勢方面，下周與另一半的相處，將產生點爭吵！導致面對情感時壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半若出現爭執還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做！或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意囉！

金錢運勢★★★

正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況！

獅子座

開運顏色：黃色

幸運數字：87

整體運勢★★★

下周獅子朋友對於未來變得盲目許多！一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，注意下周物質慾望比重較大，過度追求物質層面！

愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現在的現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠！

事業（學業）運勢★★

顯得忙碌許多！但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂的或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了喔！

金錢運勢★★

財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著！

處女座



開運顏色：銀色

幸運數字：43

整體運勢★★★★

處女座的朋友，下周對於自身事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，好好把握囉！

愛情運勢★★★★

下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法要好好把握，結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

在學事業方面，下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周在工作學業方面或許會顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好喔！

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

天秤座



開運顏色：綠色

幸運數字：56

整體運勢★★★★

天秤朋友下周變得積極許多！另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。過往的經驗也讓自己下周變得安心許多！



愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情週期喔！

事業（學業）運勢★★★★★

自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上！踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多！

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

天蠍座

開運顏色：紫色

幸運數字：14

整體運勢★★

天蠍朋友下周無來由的念舊起來！過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裏裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步！

愛情運勢★★

兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵！奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去！



事業（學業）運勢★★★

下周對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論喔！

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

射手座



開運顏色：藍色

幸運數字：66

整體運勢★★★★★

射手的朋友，將是個理性思考的一周並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事下周將更加明朗，讓你做起事來事半功倍。

愛情運勢★★★★★

長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也將在下周開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

事業（學業）運勢★★★★

將是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周開始顯現，手邊的工作也將進入相當穩定的開始。而若對於目前的現況不滿足的朋友，下周也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★

正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

摩羯座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：05

整體運勢★★

摩羯朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心！

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性。下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力喔！

水瓶座



開運顏色：深紫色

幸運數字：75

整體運勢★★★★★

水瓶朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都在下周晴朗許多，手邊的事情在下周也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加的明確！

愛情運勢★★★★★

雙方情感下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此下周雙方對於情感的付出，是完全的是非常用心的！



事業（學業）運勢★★★★

學事業方面，下周也顯得晴朗許多，許多的目標或規劃都在下周得到了驗證也代表目前的計畫是正確的！

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財喔！

雙魚座



開運顏色：天空藍

幸運數字：64

整體運勢★★★

雙魚朋友下周的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，導致雙方容易起些口角，奧斯建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

而在學事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執！



金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財。但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進的快也走的快，所以進了財要好好守住喔！

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