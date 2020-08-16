試・開箱／PRADA可頌包、MIUMIU迷你愛心包都太燒！挑柔粉、嫩藍下手不出錯

▲PRADA「可頌包」、皮革款Re-edition多功能肩背包開箱，MIUMIU七夕愛心小包系列太可愛！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／綜合報導

隨著七夕情人節腳步逼近，女孩們是否已經開始物色想要的禮物了呢？即使沒有男友送也沒關係，套一句喬喬（曾之喬）的話：「我是有能力的女人，喜歡的靠自己買。」今年七夕，PRADA將熱賣的Re-edition肩背包推出皮革款式，也將最新款「可頌包」一併納入清單，可愛的柔粉色與嫩藍色絕對是首選；MIUMIU則是直接將愛情具象化，推出心形小包與縮小版的「孫藝珍包」，熱愛迷你包款的女孩被燒慘。

▲PRADA「可頌包」造型可愛，推出不久便晉升熱賣包款，七夕推出多種糖果色每款都好燒。（圖／記者王則絲攝）



PRADA新推出的「可頌包」同樣為Re-edition尼龍包系列，因外型狀似可頌麵包而得名，是不是很可愛？今年七夕可頌包一口氣換上了多種糖果色系，包括亮綠色、嫩粉色與天空藍色，當然也有最實用百搭的黑色與奶茶色，而如果是情人節送禮的話，則特別推薦給大家開箱影片中使用的「柔粉色」！上方兩角可互相扣起、解開，拉開拉鍊後內部空間超充足，整個包身都非常的柔軟，裝滿東西時澎澎、鼓鼓的模樣可愛爆棚。

▲Prada Re-Edition 2006 尼龍「可頌包」，NT＄33,000。（圖／品牌提供）



時尚圈夯爆的多功能肩背包，則於七夕新推出了皮革款式，同樣採用粗背帶設計保留年輕街頭感，也可拆掉單單使用金屬鍊帶當作時髦腋下包，此款則特別推薦「嫩藍色」，細緻的皮革紋理防刮耐用，質感比經典尼龍款式更上層樓。

▲PRADA熱賣多功能肩背包款式新推出皮革材質，最推薦質感嫩藍色。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Re-Edition Saffiano 皮革多功能肩背包，NT＄58,000。（圖／品牌提供）



▲Prada Re-Edition 尼龍多功能肩背包，NT＄38,000。（圖／品牌提供）



MIUMIU品牌本身就洋溢著浪漫、少女風情，為迎接七夕到來，邀請到大陸女星楊超越來詮釋今年的情人節系列，主要以經典人字紋皺摺單品呈現，直接用「心形」來表達濃濃的浪漫情懷，相當明瞭直白，卻也最能代表真摯情感，不只有心形迷你肩背包、手腕包，還有手機套！

▲楊超越演繹MIUMIU七夕情人節系列。（圖／品牌提供）



▲愛心零錢包，NT＄16,500、愛心皮革手機套，NT＄15,000。（圖／記者王則絲攝）



優雅甜美的皺摺包款，除了楊超越手中的「可芙包」，也不能忘了《愛的迫降》中孫藝珍曾背過的經典Confidential Matelassé肩背包，今年七夕MIUMIU將這款不敗包款等比例縮小，推出了超迷你款的零錢小包，剛好是一張卡片的大小，能放進出門必備的信用卡，背在身上可愛又搶眼，就算真的裝不了什麼東西，單純當作配飾也過癮！

▲MIUMIU紅色皮革零錢小皮件，NT＄22,000。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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