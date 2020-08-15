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Nike用「曼巴周」緬懷Kobe！聯名Undefeated出新色、「名人堂」紫金款閃爆

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@solebyjc、sneakerbardetroit.com

NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）今年一月逝世，令球迷悲痛不已，原先Nike計畫推出的Kobe 5 Protro鞋款也被延後發售，然而現在Nike宣布要從8月23日Kobe的生日開始，迎來「曼巴周」（Mamba Week）向他致敬，Nike Kobe 5 Protro終於要正式登場之外，還有和潮流品牌Undefeated合作的聯名款釋出。

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

「曼巴周」會有黑、金配色的湖人紀念球衣，正反分別寫上8、24兩個Kobe背號，很值得紀念，這款會於8月24日上市。

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

鞋款部分有先前公開過的Nike Kobe 5 Protro黑、白「Big Stage Parade」款式，以及湖人隊紫金配色款，分別於8月23、24日上市，還有一款全新配色「Forest Green」會在8月29日推出，這款森林綠配銀，加上黃、粉紅點綴的款式，是為了紀念因疫情取消的青少年籃球聯賽（EYBL）。

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

除了以上三雙，Nike Kobe 5 Protro和Undefeated合作的「What If」組合聯名款會於8月27日登場，這個組合有兩種配色，是以Kobe當年選秀的情形做為設計靈感。白色底加藍綠色裝飾、金勾勾的款式，代表當年選了Kobe的夏洛特黃蜂隊，另一雙有紅、藍、綠…多色拼接的款式，則象徵錯過Kobe的12支球隊。這些鞋款售價皆為美金180元（約台幣5,296元），販售資訊僅限美國地區。

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

還有一款由爆料帳號IG@solebyjc公開的Undefeated X Nike Kobe 5 Protro 「Hall of Fame」鞋款，配色紀念Kobe進入名人堂，整雙鞋是閃亮的金色，配上紫色鞋底、漸層Swoosh，並加入「24、10、8」這些具有意義的背號數字，讓球迷們超想收藏。這款預訂售價美金190元（約台幣5,590元），目前還沒有正式發售資訊。

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

▲nike kobe球鞋。（圖／翻攝自sneakerbardetroit.com）

另一個運動品牌Adidas先前和Prada合作的聯名系列大受歡迎，如今時隔一年，據說又有全新聯名鞋款登場，爆料帳號IG@wavegod_thelegend曝光的照片中可以看到，整雙鞋全是白色，半透明感的鞋面和厚實的鞋底，看起來很有未來感，背後則加上紅色Prada標籤增加亮點。雖然消息還沒有得到官方證實，已經讓人非常期待。

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關鍵字：

KobeBryant, nike, undefeated, 球鞋, 聯名, 曼巴, NBA, 籃球
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