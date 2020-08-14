台灣買的到！歐舒丹防疫「馬鞭草乾洗手」開賣，一瓶要價350元

▲乾洗手除了清潔消毒，帶有淡淡香氛更受青睞。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

2020年新型冠狀病毒(COVID-19)延燒中，歐舒丹將位於南法曼諾斯克的工廠改為生產馬鞭草乾洗手，捐贈給當地醫護幫助對抗病毒，獲得廣大好評。 現在台灣也宣布上市，65ml的小瓶身，隨身攜帶超方便。

歐舒丹 馬鞭草乾洗手，65ml，350元。

戴口罩、勤洗手早已融入防疫生活，歐舒丹開賣的馬鞭草乾洗手給大家更多選擇，含有69%的酒精，不僅可保護皮膚免受病菌侵害，更蘊含具有淨化效果的馬鞭草精萃，植物來源成分溫和保濕，使用後手部絲毫不乾燥。馬鞭草香氣讓雙手時刻保有潔淨感並帶來愉悅好心情，讓每一次乾洗手，都順便為手部做保養。

NAMUA 那木瓦香氛凝膠乾洗手，50ml，750元。

名模王心恬自創的那木瓦香氛也推出香氛乾洗手，透明質地清爽凝膠採用穀物發酵酒精製作，擁有天然抗菌力同時無腦人的刺鼻氣味，添加蘆薈萃取有豐富的維生素、氨基酸等滋養成分，精華手部同時達到防護滋潤的效果，不傷手部肌膚。富含澳洲尤佳利菁萃，帶有植物芳香，使用起來清爽舒適。

Fées 修護乾洗手噴霧-薰衣草，50ml ，280元。

含有高達75%酒精，可發揮極佳的衛生防護效果，使用時散發清新怡人的薰衣草香，使用後膚觸柔嫩 ，有助於提升肌膚保水度。

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