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徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰

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▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

近期超夯的韓劇《雖然是精神病但沒關係》上週六（8/8）播出大結局後熱度不減，從劇情、超高顏值CP到女主徐睿知的造型都是話題。徐睿知擅長運用奢華宮廷風，不論服飾、材質、還是各項單品，都超生火，隨著劇中她的心境變化，漸漸以CHANEL（香奈兒）、Celine以及LV等品牌剪裁線條較簡約的設計，來呼應暖心結局「你才是自己幸福的主人」。

讓許多觀眾都淚灑螢幕前的，便是金秀賢與哥哥即將分別、相擁而泣的畫面，在一旁的徐睿知一身優雅的白色香奈兒斜紋軟呢洋裝，搭上BOUCHERON的Serpent Bohème系列雙水滴造型耳環，即便眼眶含淚也依然美麗。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲徐睿知（左）身穿Chanel 2020春夏系列白色紋軟呢洋裝，NT$ 217,500。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲徐睿知搭配BOUCHERON Serpent Bohème系列雙水滴造型耳環，約NT$146,000元。（圖／翻攝BOUCHERON官網、Netflix）

結局狂灑糖的「小臉CP」不論是深情牽手、還是在一起露營車高歌歡唱，徐睿知都帶著Clash de Cartier系列的戒指，簡約又超百搭的樣式，露營那段幾乎都能看見它出現在造型穿搭裡。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知戴Cartier Clash de Cartier系列玫瑰金戒指，NT$65,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知戴Cartier Clash de Cartier系列玫瑰金戒指，NT$65,000。（圖／翻攝 Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Cartier Clash de Cartier系列玫瑰金戒指，NT$65,000。（圖／翻攝 Cartier 官網）


滾完床單的隔天，徐睿知換上粉嫩的印花洋裝搭上Tiffany&Co.的項鍊，成功營造戀愛少女的粉紅氛圍。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知戴上Tiffany T Smile Mini 18K玫瑰金項鍊，NT$23,500元。（圖／翻攝Netflix）


擅長以服裝製造氣場，徐睿知穿上YSL黑色印花長洋裝，優雅又神秘，洋裝上金碧輝煌的刺繡雕花，更顯女王貴氣，手上的香奈兒黑金小羊皮吸扣包，低調奢華。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知穿搭YSL黑色印花長洋約，NT$360,000元 ; 搭配香奈兒黑金小羊皮吸扣包，NT$ 167,600。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Chanel黑金小羊皮吸扣包，NT$ 167,600。（圖／翻攝Chanel官網）


可愛的綠色公主蓬袖搭上蛋糕裙，完全適合甜美女孩們get起來！金色的LV logo高跟皮鞋，即便是OL穿去上班也不擔心不正式，充滿變化的耳飾，讓整體穿搭時髦又個性。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知穿戴 Louis Vuitton鈕扣領襯衫，NT$82,000 ; 無袖針織上衣，NT$103,000 ; BIONIC 鏈條與環圈耳環，NT$15,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Louis Vuitton logo高跟皮鞋，NT$40,000 ; BIONIC 鏈條與環圈耳環，NT$15,000。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Louis Vuitton無袖針織上衣，NT$103,000 ; 鈕扣領襯衫，NT$82,000 ; 荷葉邊迷你短裙褲，NT$128,000。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

徐睿知穿維多利亞風格的粉色長洋裝，展現飄逸的浪漫公主氛圍，金色B Blossom耳環則襯托她優雅迷人，讓人眼光離不開她的臉龐。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知穿Louis Vuitton 維多利亞風格短袖晚宴連身裙，NT$214,000 ; B BLOSSOM 系列黃K金耳環，NT$260,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Louis Vuitton 維多利亞風格短袖晚宴連身裙，NT$214,000 ; B BLOSSOM 系列黃K金耳環，NT$260,000。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）


Ｔ恤可以說是全劇最「日常」的造型了，穿著可愛的恐龍塗鴉家族T恤也依然時髦，徐睿知用簡約Louis Vuitton B Blossom系列的項鍊和戒指，讓簡單的穿搭變得不簡單，完全適合get起來日常穿著。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知配戴Louis Vuitton B Blossom系列 黃K金縞瑪瑙鑽石項鍊，NT$126,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知佩戴Louis Vuitton B Blossom系列黃K金縞瑪瑙鑽石項鍊，NT$126,000 ; 同系列戒指，NT$107,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Louis Vuitton B Blossom系列 黃K金縞瑪瑙鑽石項鍊，NT$126,000 ; 同系列戒指，NT$107,000。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

劇中後期經常穿搭Celine的徐睿知，同樣也用Celine為《精神病》結局劃下完美句點，優雅的米色綢緞刺繡外套搭配簡單的襯衫牛仔穿搭，再加上編織草帽，散發輕鬆悠閒的度假感。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知穿Celine真絲綢緞刺繡獵裝外套，NT $120,000 ; 棉細亞麻布褶飾上衣，NT53,000 ; 編織草帽，NT $28,000 ; 金屬黃銅流蘇造型耳環，NT $28,000。（圖／翻攝TVN）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知（中）穿Celine真絲綢緞刺繡獵裝外套，NT $120,000 ; 棉細亞麻布褶飾上衣，NT53,000 ; 金屬黃銅流蘇造型耳環，NT $28,000。（圖／翻攝金秀賢instagram）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Celine真絲綢緞刺繡獵裝外套，NT $120,000。（圖／翻攝Celine官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Celine 棉細亞麻布褶飾上衣，NT53,000。（圖／翻攝Celine官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Celine編織草帽，$28,000。（圖／翻攝Celine官網）


徐睿知運用垂墜感的薄紗襯衫、與抓皺的縮口袖，修飾身形，高束的荷葉領口則襯托巴掌小臉，是她經常出現的穿搭方式，再搭上的滿版印花絨繡裙，即便是日常也能擁有華麗的復古韻味。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知身穿Celine真絲喬其紗褶襇荷葉領上衣，NT$53,000。（圖／翻攝TVN）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知身穿Celine真絲喬其紗褶襇荷葉領上衣，NT$53,000 ; 復古印花絨繡裙，NT$59,000。（圖／翻攝TVN）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Celine真絲喬其紗褶襇荷葉領上衣，NT$53,000。（圖／翻攝Celine官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Celine復古印花絨繡裙，NT$59,000。（圖／翻攝Celine官網）

徐睿知更戴上Chanel Coco Crush 系列全新的三環不對稱耳環、以及經典的菱格紋戒指，簡約精緻的珠寶，為整體穿搭增加亮點。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知穿戴Chanel Coco Crush三環不對稱耳環，NT$199,000 ; Coco Crush白金戒指，NT$79,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲徐睿知穿戴Chanel Coco Crush三環不對稱耳環，NT$199,000 ; Coco Crush米金色戒指，NT$78,000。（圖／翻攝Netflix）


徐睿知身穿Celine一件式碎花洋裝搭配CRÉCY馬銜扣皮帶，展露讓眾人稱羨的22吋纖腰，是最佳的拉長比例示範，洋裝上的復古蕾絲更顯典雅，再以流蘇耳環點綴，散發優雅氣息。

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲徐睿知（中）穿搭Celine印花絲質連身裙，NT$110,000 ; CRÉCY 平滑小牛皮馬銜扣皮帶，$25,500 ; MAILLONS TRIOMPHE 金屬黃銅流蘇造型耳環，$28,000。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Celine印花絲質連身裙，NT$110,000。（圖／翻攝Celine官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Celine CRÉCY 平滑小牛皮馬銜扣皮帶，$25,500。（圖／翻攝Celine官網）

▲徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Celine MAILLONS TRIOMPHE 金屬黃銅流蘇造型耳環，$28,000。（圖／翻攝Celine官網）

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