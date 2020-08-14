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亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾

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▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶近期在台展出的Zip Antique Cadence joyeuse可轉換式項鍊，可變為手鐲。（圖／梵克雅寶提供）

記者陳雅韻／台北報導

近日頂級珠寶接力來台展出，各家均端出可轉換式珠寶作品，展現絕妙工藝，可轉換的設計巧思已有數百年歷史，英國女王伊莉莎白二世1947年結婚時所戴的「瑪麗王后穗狀王冠」，47道鑲鑽穗狀設計可作為項鍊佩戴，即是19世紀的作品；而談及經典的可轉化作品，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為溫莎公爵夫人設計的Zip項鍊、MIKIMOTO 1937年在巴黎萬國博覽會亮相的Yaguruma矢車和服帶扣，都在珠寶史上寫下重要的一頁。

▲▼英國女王伊莉莎白二世 。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世1947年結婚時佩戴祖母瑪麗王后傳承的穗狀王冠，可轉換為項鍊。（圖／CFP）

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶1938年製的Two Flowers Passe Partout項鍊，是品牌第一件可轉換式珠寶，可轉換為手鍊。

梵克雅寶第一件可轉換式珠寶Passe-Partout於1938年誕生，兩朵寶石花搭配象徵枝莖的Tubogas軟管結構，讓藏於花瓣下的金屬軌道能恣意滑動延展，不僅可變成長短鍊，亦可變成手鐲，花朵也能單枝點綴作為胸針，獲得專利後開啟品牌可轉換珠寶的新頁，為名媛Ganna Walska打造的送子鳥胸針可另作為吊墜、耳環。

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶歌劇演唱家、社交名媛Ganna Walska訂製的送子鳥Walska胸針，可作為項鍊吊墜，亦可變成帶翅膀的耳環。

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶鑲嵌4.38克拉哥倫比亞祖母綠、鑽石與彩寶的Lancet arch可轉換式戒指，可變化出4種樣貌。

而今日梵克雅寶仍持續推出新款的Zip項鍊，則是溫莎公爵夫人提出的創意，歷經12年研發，終於在1951年推出金質人字形鍊節構成的項鍊，精湛的絞鍊滑順流暢一如真的拉鍊，閉合時則化身為手鐲，相當華美；轉化式珠寶不限項鍊，鑲嵌4.38克拉哥倫比亞祖母綠、鑽石與彩寶的Lancet arch可轉換式戒指，竟可變化出4種樣貌，當代作品持續予人驚喜。

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 1937年在巴黎萬國博覽會展出的Yaguruma矢車，是多功能帶扣，可拆成髮簪、胸針、別針、戒指等12個配件。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

可轉換珠寶另一經典傑作，是MIKIMOTO 1937年在巴黎萬國博覽會展出的百變和服帶扣矢車，鑲嵌總重約3.48克拉鑽石、8.47克拉藍寶石、0.70克拉綠色剛玉及41粒珍貴日本Akoya珍珠，可拆成髮簪、胸針、別針、戒指等12個配件，在巴黎售出後銷聲匿跡，直至1989年在紐約蘇富比拍賣會現蹤，被品牌購回作為珍珠島博物館的鎮館之寶。靈活的設計仍深植於品牌DNA中，在頂級珠寶系列常見多種穿戴法，例如Jeux de Rubans緞帶玫瑰花裝飾項鍊，玫瑰即可取下當胸針。

▲▼ 可轉化珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列緞帶玫瑰花裝飾項鍊，玫瑰可取下當胸針，未定價。

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關鍵字：

亮珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, MIKIMOTO
fashion.net

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