新垣結衣早上竟用「乳液」洗臉！3個保養秘訣大公開

記者李薇／綜合報導

日本女星新垣結衣曾被票選為日本女孩最想變成的女星第一名，她不僅又瘦又高，更是長得超級可愛，之前在戲劇《月薪嬌妻》因為精湛的演技，人氣爆紅；對於上鏡的秘訣，保養更是不能缺少的重點，快來看看她都是怎麼保養、用她推薦的保養品，養出完美的肌膚吧！

▲新垣結衣很注重肌膚的保濕度。（圖／gakki_smile IG）



1.注重肌膚保濕

當天氣乾燥，導致肌膚也很容易缺水，因此新垣結衣最注重肌膚的保濕度，會使用化妝水來幫助肌膚維持在保水的狀態，這樣不但後續保養可以更加被吸收進去，也可以讓肌膚上妝看起來更加服貼。

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2.使用乳液洗臉

新垣結衣之前就曾經透露，早上起來做的第一件事情並非洗臉，而是先用乳液塗滿全臉之後，等待時間吸收得差不多，才去把多餘的乳液洗掉，因為早上起來肌膚很乾燥，馬上用水洗臉會更覺得緊繃，這樣可以讓肌膚柔軟、滋潤。

▲新垣結衣短髮超級可愛。（圖／gakki_smile IG）



3.跟著環境變化保養

每天的狀態不同、天氣狀況也不一樣，因此新垣結衣會根據不同的情境，使用不同的保養方式，讓肌膚可以迅速吸收進保養成分，不會有明明很乾、卻硬是補油的狀況出現，而是因地制宜的在肌膚最需要水分的狀態補充水分、缺油就補油。

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