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「印花口罩」成少女必備品！粉嫩配色擺脫憂鬱　野餐格紋更甜美

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、usagi-online.com

口罩已經成為日常必備品，大家對於一般的配色漸漸無法滿足，開始追求更美的款式，日本雜貨品牌Felissimo就有一系列「印花口罩」，使用粉嫩、繽紛的配色，搭配小碎花、野餐格紋、圓點…等超多花色，每一款都可愛到讓人少女心噴發，戴上去心情瞬間大好。

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

「印花口罩」總共有12種款式，使用粉紅、淺藍、蘋果綠、黃…等果汁系配色，用看的就讓人元氣滿滿，戴上去活潑有朝氣，比起因為戴口罩被關切身體狀況，只會先被大讚「好可愛」，每一款都有不同的圖案設計，小碎花、野餐格紋鄉村浪漫，圓點、線條俏皮可愛，根本難以抉擇，只想通通全包。

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

口罩使用聚丙烯、聚酯材質製作，不用擔心太過悶熱，掛耳式設計不會讓耳朵感到疼痛，口罩一包有兩種花色各5個，總共10個，還附上同樣可愛的信封紙袋包裝，分別有蒂芬妮綠、粉紅、淺黃三種顏色，拿到根本捨不得用。口罩一包售價748日圓（約台幣205元）。

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

另一個日本服飾品牌FRAY I.D，則是推出可重複使用的「針織口罩」，米白、墨綠兩款素色口罩設計簡約，柔和色調讓你戴上去直接化身溫柔小姐姐，以和紙、聚酯纖維材質製成，透氣又親膚，不會有悶熱感，雖然沒有醫療效果，但可洗過重複使用。這款售價2,970日圓（約台幣818元）。

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲日本印花口罩。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）
 

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關鍵字：

印花, 口罩, 日本, felissimo
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