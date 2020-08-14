LG 首款「遠端操控」無線吸塵器！單獨濕拖、一鍵增2.4倍集塵空間

▲LG發表A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，新增單獨濕拖模式更便利。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣LG於今（14日）對外發表了A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，是品牌首款遠端操控的機型，同時配備「單獨濕拖」模式，可依據掃除需求任意切換，另外，首創的集塵壓縮功能也是一大亮點，倒除灰塵時再也不沾手，讓清掃更為便利。

▲LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器採用APP 遠端操控，乾吸、濕拖可調節水量。（圖／記者鮑璿安攝、LG提供）

LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器採用APP 遠端操控，可即時確認充電狀態、電量、濾網清潔推播通知與清潔日誌，另一大亮點是主打「單獨濕拖」模式，打破以往機型乾濕只能同時進行，最新款則更為人性化，可依據掃除需求任意切換。

像是以「乾吸+濕拖」模式清掃時，前方吸塵口先吸入灰塵與髒汙，接著電動馬達帶動拖布旋轉，類似打蠟的運作方式去除一般吸塵器無法清除的污漬與油汙，濕拖時再搭配三段式水量調節系統，分別為高段模式每 6 秒出水一次、低段模式每 8 秒出水一次、及停止模式，讓雙馬達旋轉拖布保持適當濕度，控制出水量不易浪費。

▲集塵排空功能額外增加 2.4 倍集塵空間，且輕巧一按不沾手。（圖／LG提供）

此外，清掃族最期待的「集塵排空」功能，只要輕壓紅色壓縮鈕即可壓縮髒污和灰塵，額外增加 2.4 倍集塵空間，倒出的灰塵完全不會碰到手，同時包含兩道氣旋以及三道濾網等 5 道過濾程序，氣旋孔從 9 個增加為 15 個提升過濾效果，可水洗 3 效濾網，能夠有效避免寵物毛髮異味堆積於濾網中。

▲一次配備 2 顆電池，延長 50% 續航力，提供黑夜星、寂靜灰、迷幻紫三種款式，NT$27,900 至NT$32,900。（圖／LG提供）

品牌也考量到台灣消費者的打掃習慣，新一代A9 K 系列無線吸塵器配有強勁 3D 迴旋氣流，使吸力升級，電池延長 50% 續航力，且一次配備 2 顆電池，最長可達 120 分鐘，解決清掃時突然沒電的困擾。同時發佈新品還有Dyson推出全新的無線吸塵器V11，可替換式電池設計搭配節能模式，續航力升級到120分鐘，同時保留上一代的LCD螢幕顯示，清掃更簡便。