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説・流行／成立不到一年，收服Jessica、泫雅的包包品牌是它　韓妞瘋狂搶背

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記者王則絲／台北報導

大家也許都覺得，收入相當可觀的女明星們，大概都只會背昂貴的精品包吧？但其實只要是質量、設計都對味，小資也能負擔的包包品牌大明星也超愛！像是泫雅、Jessica、金泰希⋯⋯等女神就為南韓設計師手袋品牌KOIMOOI給馴服，在私下、戲劇節目上經常背著包包亮相，讓超新的年輕品牌頻頻躍上熱搜，售價平均落在4000～7000元台幣之間，想和偶像女神背同款包不用大失血，又有超多選擇。

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網） 

▲泫雅示範KOIMOOI NANA包款。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

南韓設計師品牌「KOIMOOI」於2019年9月才初創立，短短近一年的時間便闖出名號，從網紅到明星都紛紛被收服，不僅曾出現在少女時代成員Jessica的機場穿搭，還找來了泫雅拍攝形象，今年夏天的話題韓劇《便利店新星》中，主角金裕貞也多次示範，更不用說收視破紀錄的《夫婦的世界》中韓素希使用的KOIMOOI包款，早已形成搶購熱潮，另一催淚韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，金泰希也在劇中背上了韓素希的同款包。

「KOIMOOI」的名稱相當特別，以「KOI鯉魚」作為命名，蘊含創辦人對於品牌的期望，希望KOIMOOI能像鯉魚一樣長得健壯，能帶領女性透過美美的設計包款找回自身價值。這也是為什麼KOIMOOI的手袋在設計上簡約卻有獨特記憶點，能夠讓不同風格的女孩輕鬆駕馭，並駕馭出屬於自己的魅力。

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲KOIMOOI 「Nana」系列，定價197,000韓元（約台幣4,890元）。（圖／翻攝自官網）

泫雅和Jessica先前曾背過的KOIMOOI的包款為品牌的「Nana」系列，類似水桶包的概念，不過是以方形體的造型呈現，並有獨特的8孔設計，款式少見卻不複雜，非常實搭，除了素色的牛皮革款式，猶如香奈兒毛呢織紋的編織款也很受歡迎。

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲編織款Nana包，定價197,000韓元（約台幣4,890元）。（圖／翻攝自官網）

而在韓劇中經常出現，且相當有識別度的則是這款「A Bag」系列，外形簡約最特別的就是包身上的圓形磁吸硬扣，用高級牛皮製成，且背帶長短附有七段式的調節，也有大小之分，更能符合各種身型的女孩。

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲KOIMOOI 「A」系列，mini定價228,000韓元（約台幣5,660元）、中型定價258,000韓元（約台幣6,400元）。（圖／翻攝自官網）

但是KOIMOOI近期的「Lovo Bag」系列可說是急起直追，在韓妞IG上已形成一片洗版，韓女演員庭沼珉也於日前貼文照片中親身示範，雖然在包型上是普通的Hobo Bag類型，但是手提把部分的立體金屬釦相當有特色，可自由變換手提，或者是加上肩帶肩背，是一款十分氣質、能夠襯托出女性知性魅力的手袋。

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲韓女星庭沼珉示範「Lovo」系列。（圖／翻攝自IG@somin_jj）

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲KOIMOOI。（圖／翻攝自IG、官網）

▲KOIMOOI「Lovo」系列，定價238,000韓元（約台幣5,900元）。（圖／翻攝自IG@koimooi.official）

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關鍵字：

說流行, 韓妞, 韓劇, 女神, 女神同款, Koimooi, 泫雅, Jessica, 南韓, 小眾, 小資, 包包
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