fb ig video ETtoday search mobile

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

>

記者李薇／綜合報導

七夕情人節即將到來，男孩們煩惱該送什麼給女友嗎？購物網站「Her和她」直接幫你網羅眾多香氛單品，可愛的小香水平均每瓶只要221元、Chloe的小香更是平均347元就可以買到、夢幻的擴香瓶裡浮著永生花，不但外型美爆，香味更是讓人迷戀，買了絕對不會出錯，再去吃一頓大餐，完美的七夕絕對包她滿意。

Chloe四入小香禮盒5ml*4，原價2200元、特價1388元

Chloe的香水簡直就是女孩眼中的夢幻逸品，一次囊括旗下最熱賣的小香，包括芳心之旅女性淡香精5ml*2、同名女性淡香精 5ml、白玫瑰女性淡香水5ml，等於一次把所有夢幻逸品全部搜集齊了，送這個簡直超級貼心，絕對會讓女孩興奮到拍照打卡。

▲chloe香水。（圖／Her）

▲Chloe四入小香禮盒5ml*4，原價2200元、特價1388元，點我購買

ANNA SUI 插畫女孩迷你小香禮盒，原價2,400元、特價1,105元

對於喜歡變化的女孩，送小香水禮盒準沒錯，一次囊括5種ANNA SUI熱門香氣，可以按照不同的場合挑選適合的香味，可以依照約會、外出旅行、上班選擇，展現出百變的風格，精巧的包裝看起來特別可愛，瓶身設計更是夢幻至極，平均每瓶僅221元，相當值得出手。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲ANNA SUI 插畫女孩迷你小香禮盒，原價2400元、特價1105元，點我購買

ANNA SUI 童話系列淡香水，原價2,800元、特價1408元

這次香水特賣的ANNA SUI 童話系列香水總共有兩種，美人魚款以花果東方調為主，適合可愛風格的女孩，香調裡面有血橙、柑橘、小荳蔻、茉莉、牡丹、荔枝、金色木香、香草、蜂蜜，帶有香甜味道；另一款獨角獸則是神秘花果香調，以紅柚、黑醋栗、粉紅胡椒、紫羅蘭、橙花、蘭花、覆盆子果糖、黃金柏樹 、雪松調和，展現出神秘優雅的女人味，適合成熟女孩。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲ANNA SUI 童話美人魚淡香水，原價2800元、特價1408元，點我購買

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲ANNA SUI 童話獨角獸淡香水，原價2800元、特價1408元，點我購買

YSL LIBRE自由之香女性淡香精，原價3280元、特價2288元

身邊追求自我以及自由的女孩，非常適合這款香水，採用東方花香調的氣味，讓人覺得奔放又清新，前味以柑橘、薰衣草、黑醋栗、苦橙葉展現出明亮的前調，中調則是茉莉、橙花、薰衣草展現出清新的白色花香氛圍，後味雪松、龍涎香、麝香讓整體香味餘韻悠長。

▲Cocodor,香氛,擴香,anna sui,chloe,香水,Her,Her和她。（圖／翻攝網路）

▲YSL LIBRE自由之香女性淡香精，原價3280元、特價2288元，點我購買

Chloe粉漾玫瑰淡香水50ml，原價3400元、特價1758元

如果你不確定身邊的女孩喜歡什麼樣的香味，那麼玫瑰香調絕對是你最好的選擇，幾乎90%的女孩都會為它傾倒，因為香味非常迷人又少女心，不管是什麼場合都可以使用，簡直就是香水界的萬人迷，每個女孩化妝台一定要有一罐的必備香調。

▲Cocodor,香氛,擴香,anna sui,chloe,香水,Her,Her和她。（圖／翻攝網路）

▲Chloe粉漾玫瑰淡香水50ml，原價3400元、特價1758元，點我購買

韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶，原價699元、特價599元

居家空間很重要，下班或下課後回到家，如果有迷人的香氣迎接，整個人瞬間放鬆，韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶，是很不錯的禮物選擇，裡面漂浮著絕美的永生花，相當療癒，在香味上也是走舒服的女孩路線，帶有花朵的香氣搭配一點點的果香，展現出溫柔可愛的一面。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml黑櫻桃，原價699元、特價599元，點我購買

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml百花綻放，原價699元、特價599元，點我購買

韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶，原價699元、特價599元

姊姊系的女子，「可愛」已經難以打動她，應該挑選比較成熟感的黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶，黑色的瓶身看起來相當優雅，搭配上白色的擴香枝花朵，很有質感，讓居家空間不但有迷人的氣息，也為佈置更添一抹雅緻。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶500ml四月花香，原價699元、特價599元，點我購買

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香,anna sui,香水。（圖／Her）

▲韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶500ml法國薰衣草，原價699元、特價599元，點我購買

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

chloe, Cocodor, 香氛, 擴香, anna sui, 香水, Her, Her和她
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前 努力減肥但肚子好難瘦？做好5件事幫你甩開腰上肥肉、胖小腹 挑染大勢年！網友熱推Jennie瀏海染　3個範本女孩必須嘗試 一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算 Dior「黑魂沐浴皂」低調奢華！質感爆表價格卻親民　七夕送男友就選它 安格斯12星座一周運勢8/17-8/23　牡羊管好壞脾氣、射手戀情進度超前 脖紋一出老10歲！加速頸紋生成的4大壞習慣　枕頭高低要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面