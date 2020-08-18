347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

記者李薇／綜合報導

七夕情人節即將到來，男孩們煩惱該送什麼給女友嗎？購物網站「Her和她」直接幫你網羅眾多香氛單品，可愛的小香水平均每瓶只要221元、Chloe的小香更是平均347元就可以買到、夢幻的擴香瓶裡浮著永生花，不但外型美爆，香味更是讓人迷戀，買了絕對不會出錯，再去吃一頓大餐，完美的七夕絕對包她滿意。

Chloe四入小香禮盒5ml*4，原價2200元、特價1388元



Chloe的香水簡直就是女孩眼中的夢幻逸品，一次囊括旗下最熱賣的小香，包括芳心之旅女性淡香精5ml*2、同名女性淡香精 5ml、白玫瑰女性淡香水5ml，等於一次把所有夢幻逸品全部搜集齊了，送這個簡直超級貼心，絕對會讓女孩興奮到拍照打卡。

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ANNA SUI 插畫女孩迷你小香禮盒，原價2,400元、特價1,105元

對於喜歡變化的女孩，送小香水禮盒準沒錯，一次囊括5種ANNA SUI熱門香氣，可以按照不同的場合挑選適合的香味，可以依照約會、外出旅行、上班選擇，展現出百變的風格，精巧的包裝看起來特別可愛，瓶身設計更是夢幻至極，平均每瓶僅221元，相當值得出手。

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ANNA SUI 童話系列淡香水，原價2,800元、特價1408元

這次香水特賣的ANNA SUI 童話系列香水總共有兩種，美人魚款以花果東方調為主，適合可愛風格的女孩，香調裡面有血橙、柑橘、小荳蔻、茉莉、牡丹、荔枝、金色木香、香草、蜂蜜，帶有香甜味道；另一款獨角獸則是神秘花果香調，以紅柚、黑醋栗、粉紅胡椒、紫羅蘭、橙花、蘭花、覆盆子果糖、黃金柏樹 、雪松調和，展現出神秘優雅的女人味，適合成熟女孩。

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▲ANNA SUI 童話獨角獸淡香水，原價2800元、特價1408元，點我購買。

YSL LIBRE自由之香女性淡香精，原價3280元、特價2288元

身邊追求自我以及自由的女孩，非常適合這款香水，採用東方花香調的氣味，讓人覺得奔放又清新，前味以柑橘、薰衣草、黑醋栗、苦橙葉展現出明亮的前調，中調則是茉莉、橙花、薰衣草展現出清新的白色花香氛圍，後味雪松、龍涎香、麝香讓整體香味餘韻悠長。

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Chloe粉漾玫瑰淡香水50ml，原價3400元、特價1758元



如果你不確定身邊的女孩喜歡什麼樣的香味，那麼玫瑰香調絕對是你最好的選擇，幾乎90%的女孩都會為它傾倒，因為香味非常迷人又少女心，不管是什麼場合都可以使用，簡直就是香水界的萬人迷，每個女孩化妝台一定要有一罐的必備香調。

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韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶，原價699元、特價599元

居家空間很重要，下班或下課後回到家，如果有迷人的香氣迎接，整個人瞬間放鬆，韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶，是很不錯的禮物選擇，裡面漂浮著絕美的永生花，相當療癒，在香味上也是走舒服的女孩路線，帶有花朵的香氣搭配一點點的果香，展現出溫柔可愛的一面。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml黑櫻桃，原價699元、特價599元，點我購買。



▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml百花綻放，原價699元、特價599元，點我購買。

韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶，原價699元、特價599元

姊姊系的女子，「可愛」已經難以打動她，應該挑選比較成熟感的黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶，黑色的瓶身看起來相當優雅，搭配上白色的擴香枝花朵，很有質感，讓居家空間不但有迷人的氣息，也為佈置更添一抹雅緻。

▲韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶500ml四月花香，原價699元、特價599元，點我購買。

▲韓國cocodor黑色旗艦款白玫瑰擴香瓶500ml法國薰衣草，原價699元、特價599元，點我購買。