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劉詩詩、劉昊然合體TOD'S早秋大片！「差11歲」竟狂冒粉紅泡泡

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記者鮑璿安／台北報導

TOD'S 稍早發布全新2020早秋系列廣告，以 TODSTOGETHER 為主題，請到品牌大使劉詩詩、劉昊然合體出鏡，相差11歲的兩人一同換上早秋單品，呈現自在的現代優雅氣息，令人驚艷的是，看上去毫無年齡差，精湛的表現力引發網友直呼：「狂冒粉紅泡泡。」

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩提著Timeless T BAG NT$73,600；與早秋 Holly 手袋 NT$54,500。（圖／品牌提供）

TOD'S上週才宣佈33歲女星劉詩詩繼續擔任品牌大使，高人氣深得品牌芳心，此次劉詩詩與大陸演員劉昊然合體，透過大陸知名攝影師許闖掌鏡，彷彿置身於義大利一般，在清新的草地上完成拍攝。只見劉詩詩一頭亮眼短髮，以輕便風衣搭配牛仔褲與球鞋收尾，整體造型隨興之餘十分俐落，一旁的Timeless T BAG，透過創意總監 Walter Chiapponi 以簡約輪廓與T字 Logo點綴，迎合摩登風格。換個造型，劉詩詩提著早秋 Holly 手袋，包款傳承王妃包的設計理念，優雅弧度配上流暢線條，柔軟的包身質地搭配皮質手把十分獨特。

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲劉昊然穿著暖系的色調配以皮革點綴風衣，腳踩Timeless 系列男士紳士鞋 ，NT$26,500。（圖／品牌提供）

劉昊然則穿著暖系的色調配以皮革點綴風衣，腳踩Timeless 系列男士紳士鞋，編織縫合是一大亮點，輕鬆展現熟男氣息。其實劉詩詩與劉昊然相差11歲，卻絲毫看不出年齡差距，兩人更相互靠坐在一起，畫面十分自然，也獲得網友直呼：「很有CP感怎麼回事」、「氣質驚艷」、「不刻意擺拍也好看」。

劉詩詩代言接不完，6月才升格東方珠寶品牌Qeelin代言人。

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TOD’S, 劉詩詩, 劉昊然, 吳奇隆, 秋冬, 2020, 早秋, Timeless T BAG
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