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「藍色系寶可夢」全員變身小畫家！傑尼龜擠顏料、蚊香君拿油漆桶超呆萌

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編輯／Emily　圖／翻攝自kitan.jp、twitter@kitan_club、@rement_official

日本扭蛋公司奇譚俱樂部之前推出過《精靈寶可夢》「調色盤顏色收集」系列扭蛋，每一回以一個顏色為主題，集結同色的寶可夢，與顏料、畫筆一起擺出可愛姿勢，目前已經出過粉紅、黃色、紫色三彈，這次最新系列選擇了「藍色」，把傑尼龜、蚊香君…同色系寶可夢集合起來賣萌。

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

「藍色系列」共有五種款式，說到藍色最先想到的一定是傑尼龜，抱著藍色顏料，擠出來的樣子好呆萌，第二款是蚊香君，有著藍色皮膚配蚊香圖案肚子，一手拿著油漆桶。

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

波加曼是隻藍色的企鵝，圓滾滾外型本身就很Q，手拿小水彩筆的樣子俏皮可愛。像一顆藍色毛球的蔓藤怪，只露出眼睛和紅色的腳，藤蔓手拿了一支扁扁的刷子。利歐路外型像小狗，有修長的手腳，扛起一支滾輪刷。

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

這系列公仔高度約3.2～4.7公分，超適合擺在辦公桌，湊滿一整組更可愛。扭蛋一顆售價300日圓（約台幣83元），8月會正式發售，同時也預告下一彈會是橘色系寶可夢喔！

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

喜歡寶可夢系列公仔的話，日本玩具公司RE-MENT也有一款《精靈寶可夢》盒玩會於8月3日登場，這系列叫做「星降之夜」，讓寶可夢與星空相關的擺飾放在一起，公仔造型華麗又夢幻，這系列有六種款式，分別是皮卡丘、快龍、月亮精靈、太陽精靈、基拉祈、沙奈朵，美到讓人想收全套。這系列一盒售價850日圓（約台幣234元）。

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲藍色系寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）
 

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關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 扭蛋, 奇譚俱樂部
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