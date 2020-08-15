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保養一滴入魂！夏季「高效安瓶」正夯，肌膚好到開外掛

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▲▼夏季安瓶盤點 。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲夏季肌膚保養瓶頸，可以藉由安瓶解決。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣候快速變遷、日益嚴重的空汙問題與高壓的生活步調，讓原本健康的肌膚頻拉警報，缺水脫屑、敏弱乾癢、乾燥泛紅、老化暗沉、表皮凹凸粗糙等問題，更是許多民眾每天面臨的肌膚困擾。皮膚科醫師吳英俊表示：「精選高效成分，依據膚況精準保養，才是重拾無瑕美肌的重要關鍵！」

▲▼夏季安瓶盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.WU  1%積雪草舒敏修護精華，15ml ，1,000元、3%白藜蘆醇亮白修護精華，15ml ，1,000
元、1.5% EGF彈力賦活精華，15ml ，1,000元。

DR.WU模擬醫師配方，自去年打造高效能、高純度、高濃度的實驗室精華系列，今年更推出1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華與1.5% EGF彈力賦活精華，幫助精準解決肌膚問題。
高效精華可需根據個人膚況，於日常保養加一瓶，急速突破保養瓶頸，除可單瓶全臉使用外，更可依照每日膚況自由混搭。

▲▼夏季安瓶盤點。（圖／品牌提供）

▲我的美麗日記 超能補水安瓶、超能緊緻安瓶，1.5ml*7入，480元。

我的美麗日記推出超能補水安瓶及超能緊緻安瓶，以珍稀成分蜜若藍、岩薔薇分頭領軍，在重要場合前或肌膚亮紅燈時，一瓶解救緊急危肌，搭配獨特「三明治保養法」，以超能補水安瓶搭配蜜若藍補水面膜，加速水能量注入肌底，保濕度全面升級。

▲▼夏季安瓶盤點。（圖／品牌提供）

▲DF美肌醫生 EGF逆齡抗皺安瓶，1.5ml*7入，980元

可做為救急保養或密集修護使用小容量安瓶包裝，確保有效成分之活性，運用微脂囊包覆EGF成分，搭配五胜肽、六胜肽、三胜肽、柵藻冬凌草、甘草精華、甜菜根萃取、維他命B3、海藻玻尿酸，幫助深入修護肌膚。

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關鍵字：

安瓶, 夏季, 保養, 高效, 濃縮
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