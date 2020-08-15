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回頭率超高的完美唇形3步驟　人人都可以擁有女星級翹唇

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記者李薇／綜合報導

近年唇色非常流行，許多人都會想要畫出完美的唇形，但卻總是掌握不到方法，建議可以透過3個步驟，輕輕鬆鬆都可以描繪出完美的唇妝效果，相當簡單又實用，一定要學會。

1.先用氣墊粉餅遮瑕

先用氣墊粉餅把唇部的邊界整理乾淨，幫助後續可以畫出更加完美的唇形，看起來會俐落、乾淨，這一步非常重要，有做沒做唇妝出來的效果絕對差很多。

2.第一筆先下唇中

很多人在塗抹唇彩的時候都會隨意塗抹，但建議第一筆最多唇彩的時候，先下唇中，這樣可以避免畫錯的機率，尤其是唇釉類型的單品，絕對是要按照這樣的方式來畫，接著再均勻地往兩側、上方塗抹開來，唇妝看起來會更加自然。

3.善用工具

如果是有唇刷的唇釉，只要善用它搭配的唇刷，就可以打造出完美的唇型，如果是遇到唇膏，建議善用唇刷，可以更加完美地描繪出雙唇的輪廓。

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關鍵字：

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