回頭率超高的完美唇形3步驟　人人都可以擁有女星級翹唇

記者李薇／綜合報導

近年唇色非常流行，許多人都會想要畫出完美的唇形，但卻總是掌握不到方法，建議可以透過3個步驟，輕輕鬆鬆都可以描繪出完美的唇妝效果，相當簡單又實用，一定要學會。

1.先用氣墊粉餅遮瑕

先用氣墊粉餅把唇部的邊界整理乾淨，幫助後續可以畫出更加完美的唇形，看起來會俐落、乾淨，這一步非常重要，有做沒做唇妝出來的效果絕對差很多。

2.第一筆先下唇中

很多人在塗抹唇彩的時候都會隨意塗抹，但建議第一筆最多唇彩的時候，先下唇中，這樣可以避免畫錯的機率，尤其是唇釉類型的單品，絕對是要按照這樣的方式來畫，接著再均勻地往兩側、上方塗抹開來，唇妝看起來會更加自然。

在 Instagram 查看這則貼文 가을뮤트소프트 | 뮤소（@f_mutesoft）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 下午 8:30 張貼

3.善用工具

如果是有唇刷的唇釉，只要善用它搭配的唇刷，就可以打造出完美的唇型，如果是遇到唇膏，建議善用唇刷，可以更加完美地描繪出雙唇的輪廓。

【推薦單品】

▲Celvoke玩色訂製絲霧唇膏02心潮檸檬$1250、媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏601猩紅熱戀$360、LUNASOL魅力豐潤艷唇膏$1400、媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏506焦糖拿鐵$360、高潮嫩唇油#ORGASM $950、資生堂心機星魅誘光唇膏寶石限定追色RS301$980、植村秀無色限極霧保濕唇膏BR784 $1050。（圖／公關照）