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泡沫濃到會牽絲！南韓「起司皂」看起來超好洗風靡IG

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記者李薇／綜合報導

起司在南韓的料理中經常可見，不只是飲食，南韓保養品牌cosforu最近就推出起司洗面皂，不但可以洗出超濃密的泡沫，還可以濃到牽絲，根本就是真實版的起司，超級誇張，許多網友看到都大呼「太想買！」

▲起司皂,潔顏噴霧,DHC,cosforu,清潔,洗臉,。（圖／IG） 

▲韓國推出的潔顏皂。（圖／cosforu_official IG）

南韓品牌cosforu最近推出起司洗面皂，黃色的外型搭配上圓形的圖案，讓人看起來超級像是湯姆貓與傑利鼠卡通裡面會出現的起司，除了外型相當特別，洗起來更是非常厲害，連香味都是起司的味道，絕對可以滿足起司控的想像。

 ▲起司皂,潔顏噴霧,DHC,cosforu,清潔,洗臉,。（圖／IG）

▲超可愛的起司皂。（圖／cosforu_official IG）

不只如此，搓出來的泡沫更是非常厲害，竟然非常濃密到可以拉出牽絲的泡沫，一看就覺得超好洗的感覺，讓人忍不住想要擁有，許多人看到都覺得「太想買」、「好想試試看」，可見包裝跟內在都很吸引人。

 ▲起司皂,潔顏噴霧,DHC,cosforu,清潔,洗臉,。（圖／IG）

▲超級牽絲。（圖／cosforu_official IG）

除了起司洗面皂，日本DHC也推出超級特別的潔顏噴霧，在忙碌的早晨或是疲憊的夜晚，可代替一般的潔顏產品，達成高效率的快速洗顏，直接噴灑於全臉後，接著只要擦拭乾淨或是沖洗乾淨即可，步驟非常簡單，不需要麻煩的起泡程序，就能迅速洗淨臉龐。

 ▲起司皂,潔顏噴霧,DHC,cosforu,清潔,洗臉,。（圖／IG）

▲DHC潔顏噴霧，150ml、售價490元。（圖／品牌提供）

DHC新推出的潔顏噴霧，採用穩定性、安全性極佳的「鹼性電解水」，只要簡單一噴，不需要摩擦肌膚，就能去除皮脂髒污及多餘的角質，是一款重視溫和性的去角質產品。具極佳的洗淨效果和保濕力，同時能維持肌膚必要的滋潤，打造出健康的肌膚環境。

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關鍵字：

起司皂, 潔顏噴霧, DHC, cosforu, 清潔, 洗臉
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