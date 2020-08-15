耳骨夾根本沒耳洞人救星　Melody招搖3萬De Beers鑽飾

▲Melody一次戴上Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾與同系列戒指。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

羨慕有耳洞的女性可以戴各種造型的耳環，Melody下定決心打耳洞，卻因過敏而放棄，不過近期各大珠寶品牌不約而同推出耳骨夾，讓她能跟上風潮戴上當型女，剛入手De Beers要價33,000元的Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，她立刻戴上出門與姊妹淘約會，不忘搭配113,000元同系列鑽戒，果然是貴婦媽咪。

▲鋼琴家郎朗嬌妻吉娜愛麗絲也是De Beers Horizon系列珠寶的擁護者。（圖／De Beers提供，以下同）

巧的是大陸鋼琴家郎朗的嬌妻Gina Alice吉娜愛麗絲，也與Melody撞了同款珠寶，她是De Beers品牌之友，當然將Horizon全系列珠寶戴好戴滿，因此還多戴了耳環，此系列由兩行平行環構成，中央密釘鑲鑽環於其中自由移動，勾人目光。

▲Melody與吉娜愛麗絲戴同款De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾（左）33,000元，以及Horizon 18K玫瑰金鑽戒113,000元。



香奈兒（CHANEL）也推行耳環多種時髦佩戴法，當中裝飾招牌菱格紋圖騰的Coco Crush不對稱耳環，設有可拆式耳針的夾式耳環，無論有耳洞或沒有耳洞的佩戴者都能使用，特別是戴在耳骨上，時髦極了。

▲香奈兒Coco Crush不對稱耳環，設有可拆式耳針的夾式耳環，戴在耳骨很時髦，199,000元。



