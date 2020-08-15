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YSL限量「奢華皮革氣墊」美到猶如精品包！全新水霧光妝感更持久抗暗沈

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▲▼ YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓、品牌提供）

▲被譽為「史上最美氣墊」的YSL恆久完美氣墊粉餅推出限量升級奢華皮革版，未上市先轟動。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

2016年一推出就被譽為「史上最美氣墊」的YSL恆久完美氣墊粉餅，不僅有著時尚黑金配色外殼，兼具遮瑕力、持久度的全能妝感也大受歡迎。今年9月YSL再度打造內外皆升級的全新限量版「恆久完美霧光氣墊粉餅」，不僅有更保濕、抗暗沈的水霧光妝感，外殼更換上超有質感的經典V型凸紋皮革，拿在手上猶如一顆奢華精品小包，堪稱近期最欠收的夢幻氣墊！

▲▼ YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓、品牌提供）

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅，14g，NT$2,400。 （圖／記者張毓容攝、品牌提供）

全新限量「奢華皮革氣墊」運用YSL時裝設計中經典的馬特拉斯V型凸紋皮革，搭配經典YSL CASSANDRE LOGO烙印，精緻奢華質感猶如一顆縮小版的精品皮革包，完美呈現精細的頂級工藝製作，光是外型就能吸引所有人目光。

▲▼YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓容攝）

▲全新水霧光妝感不僅更持久保濕，連黑眼圈都能完美修飾。（圖／記者張毓容攝）

除了超美的限量奢華皮革包裝，內裡氣墊粉蕊妝感成分也全面升級。「恆久完美霧光氣墊粉餅」中獨家「水霧光遮瑕分子」，以保濕水精華包覆霧光粉體，輕盈貼膚不黏膩，透過光感折射，可精準修飾毛孔、膚色不均等肌膚瑕疵；控油效果也升級，運用「超持久奈米微粒」可吸附四倍重油脂並抵抗汗水，加上全新添加具高效抗氧力的「茉莉花亮澤精萃」，可為肌膚高效保濕、抗暗沈，讓肌膚透出奢華水霧光，且持久無瑕不脫妝。

▲▼ YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓、品牌提供）▲▼ YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓、品牌提供）
▲恆久完美霧光氣墊粉餅更推出8款色選。（圖／品牌提供）

此次「恆久完美霧光氣墊粉餅」更推出8款色選，讓每種膚色都能找到適合自己的絕美水霧光底妝，將於9/4正式上市。

▲▼YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓容攝）

▲▼YSL限量奢華皮革氣墊絕美如精品包。（圖／記者張毓容攝）

▲為歡慶「奢華皮革氣墊」上市，YSL更推出買大送小、皮革化妝箱買額贈等活動。（圖／記者張毓容攝）

YSL搶先於8/14～8/16推出期間限定快閃預購活動，凡購買恆久完美霧光氣墊與粉蕊各一，即可獲得「恆久完美霧光氣墊迷你版（5g）」，從外觀到粉撲都同比例縮小，小巧輕便放進手拿包隨身攜帶都不佔空間。

此外，9/4～9/30期間，於官網預約且臨櫃體驗，即可獲得恆久完美霧光氣墊體驗禮。消費任2底妝包含氣墊粉餅或粉底，即加贈「恆久完美霧光氣墊迷你版（5g）」；消費滿N$7,000且含氣墊與任一底妝（不含蕊心），即可免費獲得「時尚皮革化妝箱」。

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERICEI 煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。

被稱為「底妝專家」的LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，將於本月底推出全新蜜糖新色「#Honey」，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER Honey甜蜜抱抱組，NT$2,100。

LAURA MERCIER更特別在8/22七夕前夕13:14於全省專櫃開賣一生一世「Honey甜蜜抱抱組合」，內含全新蜜糖色「煥顏透明蜜粉#Honey」、天鵝絨粉撲，更加贈天鵝絨粉撲套、MINI透明蜜粉3.5g和限量天鵝絨粉撲抱枕，以7折優惠價格即可獲得價值NT$2,981的柔焦美肌神器組合。

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲蘿拉蜜思官網也推出活動，購買任一款煥顏蜜粉＋TOP 10任一商品，即可獲得「底妝權威3件禮」。

此外，LAURA MERCIER官網也推出「超級蜜粉月」活動，即日起～8/31凡於官網購買任一款煥顏蜜粉＋蘿拉蜜思TOP 10任一商品，即可免費獲贈價值NT$903的「底妝權威3件禮」，內含明星蜜粉1+1豪華體驗組、煥顏凝露#保濕款10ml、限定化妝包。

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關鍵字：

美妝, 彩妝品, 底妝, 氣墊, 氣墊粉餅, YSL, 皮革氣墊, 限量, 限定版
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