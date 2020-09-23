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秋意・濃／KOL李柔公開神級「大地色穿搭術」！別超過3色、疊搭是關鍵

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記者鮑璿安 ／專題報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

比起春夏多以亮色系穿搭彰顯活力氣息，秋季就多了一絲沉靜柔和，《ET FASHION》此次請到潮模李柔 ZERO，分享「秋季大地色搭配哲學」，有「穿搭教科書」之稱的李柔，在IG上擁有超過15萬粉絲追蹤，更成立了個人服飾品牌PixelCake，若是新手還不擅長穿搭，李柔也給予關鍵重點：「不超過3個顏色最安全。」

大地色穿搭著重層次感

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李柔在層次搭配上加入復古元素，格紋就是萬年不敗選項 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下同。）

李柔相當擅長在穿搭中表現出「層次感」，而秋季是最適合疊搭的時刻，李柔提到：「我在層次中會用顏色讓層次分明一些，因為我很喜歡復古感，所以在秋冬時喜歡融入復古元素。」像是萬年不敗的格紋，無論是中長裙、短裙都能創造不同火花，此外，李柔會將全身的重點放在一個單品上，才不會產生過度繁雜的視覺效果，若是有了格紋，上身與鞋款的選擇就會盡量簡潔一些。

深淺搭配整體感更明確

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大地色並非只有棕色、杏色，適當加入岩石灰或是草綠，都能在視覺上起到深淺對比。

「大地色系」看似只有棕色、杏色、卡其色的選擇，其實有許多不同深淺的種類能注入穿搭，李柔認為可利用深淺搭配，讓顏色鮮明對比一點，使得整體感更加明確。所以只要是自然中的大地色，包括少見的草綠、岩石灰以及土黃色甚至橘色調，都能讓穿搭升級，李柔就以「淺咖啡色+岩石灰」、「深棕色+墨綠色」色彩組合，再運用襯衫外長搭配短背心，加強輪廓對比效果，讓造型耳目一新。

穿搭新手顏色不超過3個

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李柔建議新手穿搭顏色別超過3個，以免搭破頭也不知道自己合適什麼 。

李柔也對穿搭新手給予了寶貴建議，若還不擅長穿搭的話，建議顏色不要超過3個，以免搭破頭也不知道自己合適什麼，應該先熟悉以及了解自己的穿搭方式，進而帶入流行趨勢，是最安全的方法。針對新手穿搭常常有「五顏六色」的情況出現，很簡單的方式就是選擇「上下套裝」，李柔會運用短版上衣與膝上運動褲的搭配，打造上下合一延伸的視覺，而短版上衣微微露出腰身，也讓身線更為明顯，是新手可以效仿的穿著。

帽子是點睛之筆

▲李柔 。（圖／李柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李柔使用毛帽、貝蕾帽為穿著注入重點，選擇「無彩色」的黑、白、灰帽款最安全。

若是對於穿搭早有個人心得，就可以大膽在配件上加分，李柔經常使用毛帽、貝蕾帽為穿著注入重點，尤其是秋季時節，帽款不僅起到了保暖作用還有修飾小臉的效果，至於如何挑選？「無彩色」基本上不會出錯，因為身上有了其餘大地色系加持，帽款就要盡量選擇黑、白、灰這類缺乏彩度的色系，避免頭重腳輕的感覺。

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關鍵字：

李柔, Zero, 穿搭, 搭配, 穿著, 造型, 秋季, 大地色, 秋意濃
fashion.net

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