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秋意・濃／超有「儀式感」的野餐美照教學！必帶3法寶、別錯過樹蔭

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▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如何營造超有「儀式感」的野餐，從場景佈置到配色看一篇就搞定 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鮑璿安／專題報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力

野餐是近年來越來越流行的活動，伴隨秋季到來，找塊樹蔭坐下，感受清風與大自然的絕妙搭配再療癒不過，至於野餐要如何提升「儀式感」？其實學問一點都不少，《ET FASHION》訪問了野餐達人Jessica ，從野餐食材、拍照、穿搭等方面，讓新手們初次野餐就上手，輕鬆拍出美照當網美！

注意色系搭配

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲野餐注重「色系搭配」 會讓整體畫面協調不少。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

很多人以為野餐無非就是和綠地合影，其實不然，在事前先想好「色系搭配」，就能為野餐注入不少精緻度。例如來到濛濛谷，搭配背景清澈的湖水，就可以在攜帶的小物中以「湖水綠」為主題，營造成一個綠色系的野餐場景，從上衣、水瓶到抱枕都是統一顏色，另外，也記得善用「樹蔭」產生的倒影，捕捉光影變化，用點小心機就能讓美照升級。

攜帶冷盤食物

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲免削皮水果是野餐的最佳拍檔。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

野餐的靈魂主角當然是食物，很多新手會認為只要便於攜帶就好，但帶來之後卻發現放了一段時間味道變了很難入口，所以建議大家可以多帶冷盤食物，或是葡萄、藍莓、覆盆莓、櫻桃這類免削皮水果，輕鬆入口不沾手，也能保證上鏡的美觀程度，不會受到時間有所影響。

必帶的三樣法寶

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲選擇條紋、素面或是略色系底布搭配最不容易出錯。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

野餐墊：野餐底布是不可少的，建議可以拿素色的布當底，盡量選白色或裸色系更為簡潔，這樣鋪在草地上或是擺食物上去的時候，可要避免搶走主角的顏色，視覺上也不會看起來太凌亂。

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花跟綠葉是擺拍的極佳輔助工具。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花與綠葉：不僅可以拿在手上當拍照道具，還可以讓整體野餐感更加浪漫，但要記得就像前面說的，花色要跟野餐主題及顏色搭上，如果不確定周圍場景如何，那麼記得買白色最安全，或是用一些綠色葉片點綴，擺放起來也會很融入大自然。

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原文書讓野餐更有儀式感。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原文書：原文書看似是不明所以的單品，但是放一本在野餐墊上真的十分愜意，不僅會隨著風翻動頁面，也能適當點綴畫面的層次感，是相當加分的項目。

野餐靈感參考

最後，若是對野餐沒有靈感，也可以參考許多IG 帳號，像是美國加州野餐佈置團隊@thepicnic.collective ，比較常在沙灘上進行佈置，對於水果盤的擺法與花盆佈置都很有美感。

來自澳洲的野餐帳號@lacepetalsandhearts，則是以簡潔的白色、粉色調為靈感，就連新人在婚禮場佈時也能作為參考，運用浪漫的三角小敞篷以及花瓣創造人生僅有一次的氛圍。

當然，若是純粹想尋找食物擺盤範本，俄羅斯的美食分享平台@memuary_是很好的選擇，無論是在蛋糕甜點或是水果上都能呈現最自然的風格，照著擺拍準沒錯。

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關鍵字：

野餐, 休閒, 生活, 戀人, 情侶, 朋友, 家人, 秋季, 美照, 網美, 擺拍, 秋意濃
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