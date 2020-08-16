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這4種「忙」交情再好都別幫！小心吃力不討好還惹禍上身

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▲▼這4種「忙」交情再好都別幫！。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有些人面對親朋好友的請求，總是來者不拒，有人是容易心軟，有人是秉持著義氣相挺，人跟人之間互相幫助當然是好的，但有些「忙」再善良、再有義氣都別幫！辦差傷交情，辦成也不一定是好事，不僅吃力不討好，甚至可能惹禍上身。

▲▼這4種「忙」交情再好都別幫！。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

1.沒把握的事

不管交情再好，超過自己能力範圍的事都別輕易答應！有些事不是盡力做就能成功的，做到了，對方會覺得本來就是你答應的事，不會特別感激，但若是沒辦成，有些人可能會覺得你是不是沒盡力，心生怨懟，反而傷了彼此感情。

▲▼這4種「忙」交情再好都別幫！。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

2.得寸進尺的忙

有些人得了幾次幫助，就會食髓知味，認為你人好、什麼忙都願意幫，就一而再、再而三的隨意開口，把別人的好意當成理所當然。對於容易得寸進尺的人，別心軟、別慣著，該拒絕就拒絕，更要懂得果斷止損，及早斷開。

▲▼這4種「忙」交情再好都別幫！。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

3.自己不努力的人

「裝睡的人叫不醒」，有些人自己不努力、不求上進，不管什麼事都想伸手求人幫一把，你幫的了一次、兩次，幫不了他一輩子，你想要拉他，他還渾渾噩噩地裝睡，只想著靠別人。

▲▼這4種「忙」交情再好都別幫！。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

4.不守規矩的事

不守規矩的忙不能幫，不管是違反公司規定、學校校規，尤其是越過道德標準、法令的事千萬別答應，就是事大事小，不對的事就是不對，別存著僥倖心態，覺得事情不嚴重就幫一把，不僅容易惹禍上身，還助長了對方不端正的思想。

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