洗澡有正確順序？5個沐浴清潔小知識　背上長痘、肌膚乾燥暗沈都有解

▲洗澡亂亂洗，小心背上猛長痘痘、身體肌膚變得粗糙暗沈。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@australianbotanicalsoap）

編輯／Amanda

洗澡天天洗，但你真的懂洗澡嗎？像是背部常冒痘痘、身體肌膚粗糙黯沉，很有可能都是因爲洗澡「洗錯」了產生的問題。快來看看以下皮膚科醫師分享的5個沐浴清潔小知識，你做到幾個？

▲沐浴時可依由上到下的順序清洗，先洗頭再洗澡最後洗臉。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）



1.正確的沐浴清潔順序



洗澡順序建議從上到下的清潔沖洗，先洗頭，再洗背部、胸部、正面、上肢肘部、膝蓋、腿部、腳底，最後再洗臉。這樣清潔順序可以防止洗沐品沒沖洗乾淨，導致皮膚粗糙，像是洗完澡才洗頭，沖頭的時候，洗髮精、護髮乳會沖到身體肌膚上，沒沖乾淨很容易殘留在身體肌膚上，可能會造成堵塞、肌膚乾燥。

▲洗澡跟洗臉一樣，最好先將沐浴乳起泡後再塗抹身上清洗。(圖／翻攝IG@94_j.a）



2.沐浴乳也要起泡



洗澡跟洗臉一樣，為了防止過度摩擦傷害肌膚，要沐浴乳先在手上起泡再塗到身上輕柔搓洗，且要注意一定要沖洗乾淨，以免清潔品中的界面活性劑等成分造成肌膚刺激，尤其是背部容易長痘的人更要特別留意清潔品的成分。

3.盡量別用搓澡巾



有些人洗澡習慣用搓澡巾，但有些搓澡巾過於粗糙，尤其是尼龍材質的，對肌膚很不好，用於搓洗會過度摩擦肌膚造成傷害，使肌膚變得粗糙、色素沈澱。不要用任何粗糙的物品搓除死皮，以為是在幫肌膚去角質，其實反而很傷肌膚。

4.私密處用清水清洗即可



不是處於經期期間或分泌物特別多的人，其實在一般狀態下，私密處不用刻意用泡沫去洗，只用溫熱水沖洗就足夠了。私密處本身是偏弱酸性的，使用肥皂或沐浴乳過度清洗容易破壞私密處的酸鹼平衡，引發感染。

▲不論有沒有流汗都要做好清潔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



5.沒流汗還是要清潔



或許有些人會抱著「如果當天沒什麼出汗，就隨便沖沖或乾脆省略洗澡」的心態，但其實可能是你沒注意到流了多少汗而已，而且衣物悶著肌膚也容易會有體味產生，所以還是要好好清洗。

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