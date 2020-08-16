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宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」　臉蛋美到不科學

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▲▼宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲喬妹在最新保養廣告中，再次美出新高度。（圖／翻攝自IG/kyo1122，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宋慧喬每回現身總讓人驚艷，日前她在IG分享最新的保養品廣告，依舊美到不科學，恢復單身的她不僅越來越美，臉蛋依舊膨潤Q彈，讓人不敢相信已經快要39歲。

▲▼宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲煙燻濃眼也迷人。

今年將滿39歲的宋慧喬，歲月似乎沒在她臉上留下痕跡，恢復單身後，外型變得更多變迷人，無論任何風格都游刃有餘，但不管是哪種面貌，唯一不變的是她膨潤的肌膚和明亮的發光電眼。

▲▼宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲她的凍齡狀態著實讓人驚艷。

她曾在採訪時透露，自己從20幾歲就開始使用抗老保養品，而不是在肌膚開始顯現老化跡象才開始使用，除了提前抗老，保濕和防曬她也非常重視。

▲▼宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲近乎少女般的膨潤緊緻。

除了顧好肌膚質感，眼周更是她保養的重點，除了日常的眼霜以外，在拍戲或是熬夜工作後也會使用眼膜，眼周顧好才是逆齡關鍵。使用眼周保養品時，建議搭配按摩手勢，力道控制也非常重要，記得不要急，慢慢順著輪廓向上拉提才正確。

▲私下的她喜歡淡妝。

除了保養做足，私下的她幾乎不上妝，給肌膚有充分時間休息，即便外出也只是上一層薄薄的防曬或是潤色隔離霜，想要多一點妝感，也會選擇能快速上妝的輕透型氣墊粉餅。

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關鍵字：

宋慧喬, 保養, 雪花秀, 抗老, 凍齡
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