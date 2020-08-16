32萬張臉蛋導入AI大數據！東森自然美掀產業革命　王令麟：要做全球美容生技領頭羊

▲東森集團總裁王令麟（圖中）邀集東森自然美顧問團、華碩AI團隊及東森全球新連鎖經銷商召開第三次產學高峰會，會中各領域專家之間意見交流熱絡，看好品牌未來性。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

東森集團總裁王令麟邀集東森自然美顧問團、華碩AI團隊及東森全球新連鎖經銷商等，今(8/16)第三度在周末假日舉辦東森自然美產學高峰會，再次透過長達五小時的馬拉松式研討會，探討導入過去40年累積的32萬張肌膚檢測圖片結合AI大數據科技，未來將運用在商品開發及美容SPA精準服務，王令麟直指東森自然美將打破過去美容SPA封閉式經營，全面擴大經濟規模化，預計2024年展店至3千家，全球營收目標130億，成為全球美容生技產業領頭羊。

▲東森總裁王令麟提出東森自然美將導入AI大數據作更精準的服務，做全球生技產業領頭羊。

王令麟認為，「過去自然美與坊間多數的美容SPA業者一樣，商業模式單一，宛如30年前的雜貨店，沒有做到經濟規模化、合理化。事實上自然美的產品相當精良，我就是最好的見證！因此東森自然美要翻轉美容SPA成為生技美容產業，未來就是要讓民眾願意接受並像走入便利商店一樣自然，同時再結合草莓網72小時直送全球300個國家、增加全球連鎖門市等方式擴大行銷接觸全世界的消費者，成為世界知名的品牌」。

王令麟指出，東森2年前加入這個49年老牌時，口碑好、產品好但規模不夠，營收不到2.8億，如今積極推動產學合作，感謝台大、北醫、新光醫院及華碩等各領域的專家協助，未來再導入科學技術及AI大數據，合乎人證、物證、科學作見證，相信可以提供消費者更完整的服務。除了今年東森自然美已得到亞太BIO健康生技大獎、金峰獎、玉山獎等6個獎項的肯定，從去年開始，東森自然美快速成長85%達到5.2億營收，今年目標再增加60%成長達到8.3億，更目標要在2024年創造全球營收130億。

▲王令麟(圖中)與輔仁大學副校長謝邦昌(右3)、弘光科技大學化妝品系教授張聰民(左3)、新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師(右2)、陽明大學藥學系教授陳日榮(左2)、台灣大學生化科技博士陳彥榮(右1)及東森自然美執行長陸瑜民(左1)合影。

第三度舉辦的東森自然美高峰會已成為各領域專家共同探討美容生技產業發展趨勢的殿堂，雖受疫情影響，部分專家及東森集團主管無法回台親自與會，仍分別從上海、香港，透過即時視訊連線，與新北深坑東森自然美生技研發中心會場同步會議，共同彙集世界第一手資訊，掌握全球美容生技新知。

具大數據科技及管理專長的輔仁大學副校長謝邦昌認為，AI進美妝產業要先有數據才能執行，而東森自然美有32萬張的肌膚檢測影像，這是全國美妝產業甚至是醫學中心都沒有的龐大數據，因此東森自然美才有能力可以將大家帶向美容AI革命，全面邁向醫美新時代，未來除了可以提升服務品質、研發新商品，也可以用專業度在良莠不齊的醫美商品紅海中殺出重圍。

上屆提出建言，鼓勵東森自然美善用豐富資料庫結合大數據分析的新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師，肯定東森自然美的執行力勢必可成為業界先驅，運用32萬張照片的圖譜，創建屬於台灣自己的肌膚檢測資料庫，相信不論對產品研發、消費者服務，甚至是醫師給予精準建議也都有助益。

第三度參與高峰會的台灣大學生化科技博士陳彥榮肯定東森自然美對品牌研發的誠心及努力，認為定期邀集各領域專家參與研討會，不論是討論新的方向或提出品牌建言，都對品牌有正面的幫助；弘光科技大學化妝品系教授張聰民認為，王令麟對做好東森自然美這塊招牌相當有企圖心，若能持續投入研發並且擴大至東南亞、甚至是全球佈局，相信未來3~5年即可見東森自然美的豐碩成果。

▲東森自然美產學高峰會匯集各領域專家共同交流最新技術與建言，以期提供消費者更完整的服務。

近期從副總統賴清德手中領取4連霸的「台灣服務業大評鑑金獎」的王令麟認為，「在台灣沒有一個美妝公司敢開放生技研發中心給消費者及經銷商參觀，東森永遠不對消費者說We Can’t！」東森唯一不變的正是對消費者的承諾，嚴選每一項提供給消費者的產品，近年東森強化自營商品開發，從東森自然美爆水面膜、卸妝膏、物理性防曬及東森保健推出鹿胎盤、森美妍醇萃飲等具前瞻性的產品皆廣受市場青睞，如今將再結合AI大數據作為基礎，為台灣美容生技產業帶來革命再進化，預期將可提供消費者更完整、精準的服務。

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