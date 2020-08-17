喝水就夠或需要運動飲料？夏季運動的前中後3階段補水小秘訣

▲夏季運動水分散失大，補水變得更重要。(圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

現在不少人都有運動習慣，但在夏季運動時，除了要對抗陽光、高溫，出汗量也大，補水就變得更為重要，尤其是在戶外運動的人，水分散失更多，不能輕忽，那到底該怎麼補才對？運動前、中、後的補水注意事項大不同，快把秘訣記起來，幫助運動效果更好。

▲運動快開始前別喝太多水分。(圖／翻攝IG@sjkuksee）

運動前



在即將開始運動前，不要喝過量水，像是在運動前10～15分，可先喝200～350ml的水，幫助身體保持水分就夠了；如果是在運動前的3、4個小時以上，可以補充450～600ｍl的水。

運動中



如果你的運動時間是在1個小時以內，那每運動15～20分鐘，補充約100ml～200ml的水就足夠了；但如果運動時間超過1小時，只補水是不夠的，這時候可以搭配運動飲料，每運動15～20分鐘，可補充100ml~200ml的運動飲料，只是要留意，一小時內不要喝超過1000ml。

▲如果運動是超過1小時的高強度訓練，除了補充水分，最好可喝運動飲料補充電解質。(圖／翻攝IG@sanochiaki810）

運動後



以最多人會做的運動「跑步」為例子，如果你的運動是1小時以內的跑步，那在運動後只需要適量補充水份就可以了；但如果你是做1小時上以上的高強度訓練，或是跑完了一場馬拉松的話，除了在運動後1小時內補充水分，還需要再額外補充一些電解質，像是運動飲料或電解質液、電解質補充劑等。

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