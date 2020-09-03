口罩悶出糟膚況！脫下口罩的安心保養秘訣-多容安　＃安心小藍瓶重磅上市「敏感肌必囤」！

▲口罩長時間配戴、反覆摩擦容易出現泛紅、脫屑或乾癢等肌膚敏感不適，理膚寶水多容安系列安心小藍瓶全新上市，可說是敏感肌救星！（圖／pakutaso、ETtoday資料照）。

2020年初新型冠狀病毒即開始肆虐全球，配戴口罩儼然成為每個人生活中的必需，搭乘大眾運輸工具、密閉空間口罩皆不可少，疫情開始初期季節尚涼爽配戴口罩大致不成問題，而隨著季節慢慢進入夏季氣溫升高加上長期、長時間配戴口罩，肌膚問題逐漸出籠，因為悶熱潮濕不夠透氣、配戴講話的摩擦或是口罩替換次數少，儘管原本不是敏感肌的肌膚也會因此導致泛紅、乾癢、脫屑等敏感問題產生，何況是敏感肌每天長時間悶在溫度、濕度皆高的狀態下，更是苦不堪言。在疫情尚未明朗的狀態下，配戴口罩近期內是無法避免，控制疫情的同時為了不讓肌膚敏感問題越演越烈，勢必不可輕忽。

防疫與舒敏並重的解方

確實做好防疫是每個人的責任，但對於被口罩悶出問題的肌膚，為了避免敏感現象惡性循環，必須釐清保養概念，對於口罩悶濕造成的肌膚敏感會有人提出應做好清潔保持乾爽來改善，但若過度清潔容易對敏感肌帶來刺激，一直以來對於敏感肌保養，一般認知是使用低刺激無添加、成分單純的產品並且注意加強保濕，但其實已經有敏感症狀時，光有保濕還不夠，關鍵是要「即刻舒緩」，若未從根本解決只會讓惱人肌膚問題反覆發生，而敏感現象不單純只是口罩導致，生活壓力、飲食作息、氣候環境皆為致敏因子，因此必須在即將讓膚況不穩的換季時刻找出因應對策，入秋前才能不再為「敏」所苦。

▲「多容安舒緩保濕修護精華」（安心小藍瓶），理膚寶水使用於亞洲女性肌膚測試，85%的敏感肌女性使用後感到有效舒緩且長效保濕。

一滴緩解 讓敏感肌安心保養的全新提案

除了保濕，「立即緩解」是解決敏感的第一步，理膚寶水表示，經臨床實驗證實「神經胜肽」是能確實舒緩敏感不適的有效成分，擁有專業醫學研究背景的「理膚寶水」一直以來是皮膚科醫師推薦敏感肌首選品牌，這次推出了「多容安舒緩保濕修護精華」(安心小藍瓶)，獨家添加了高濃度神經胜肽，無論是口罩悶濕、室內室外及換季的溫差或是陽光曝曬、環境髒污導致肌膚屏障防禦力下降，透過神經胜肽的作用，就能高效緩解泛紅、乾癢、脫屑等敏感不適，除此之外，為幫肌膚鎖水保濕，也添加玻尿酸、甘油及理膚溫泉水，達到柔韌、長效水潤肌膚的效果，再以植物萃取Osmolyte胺基酸滲透肌膚，有效修護並提升肌膚防禦力，全方位的精準呵護敏感肌，讓85%的敏感肌女性在使用後確實感到有效舒緩保濕。





▲舒敏、保濕、修護靠這支神奇的安心小藍瓶。

掌握關鍵、步驟確實 啟動舒敏保養新生活

既然防疫已成為生活中的一部分，為了使膚況不受影響依舊穩定，必須啟動舒敏保養新生活！對抗敏感也必須如同防疫視為作戰，掌握「四步驟一關鍵」，擁有健康肌膚一點也不難。理膚寶水的多容安系列向來被稱為「安心系列」，「四步驟」首重清潔，以多容安泡沫洗面乳深層潔淨肌膚，溫和洗去髒污及多餘油脂；再以安心露-多容安舒緩保濕化妝水濕敷，為肌膚注入水分同時放鬆休息；接著安心小藍瓶-多容安舒緩保濕修護精華，針對敏感不適精準有效緩解；最後以安心霜-多容安極效舒緩修護精華乳將所有舒敏成分緊緊鎖住，為肌膚達到整晚的舒敏修護。而「一關鍵」就是不斷提到的對付敏感首重舒緩，因此想要肌膚隨時保持安穩，安心小藍瓶-多容安舒緩保濕修護精華請隨身攜帶！拿下口罩或是曝曬後、待久冷氣房，肌膚感到敏感不適時，立刻擦上即效舒緩。雖然防疫讓對抗敏感變得更加不利，但釐清觀念、選對產品依舊能解決敏感危「肌」。



▲安心系列，全方位舒緩、保濕、修護因口罩或外在刺激造成的敏弱肌問題。

想體驗安心小藍瓶？這裡免費試用 ►►►

囤貨看這裡，幫你找好這裡最便宜 ►►►