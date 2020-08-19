皮卡丘穿啦啦隊裙、拿「精靈球」打排球！寶可夢化身運動健將來搶錢

編輯／Emily 圖／翻攝自pokemon.co.jp

《精靈寶可夢》經常與其他品牌推出聯名系列，這次和運動品牌美津濃、專門生產球類的MIKASA合作，推出眾多商品。皮卡丘穿上足球、棒球、射箭、啦啦隊…等多款服裝，變身最萌運動健將，還把「精靈球」直接變成排球，拿來打彷彿成為了寶可夢訓練師。

日本《精靈寶可夢》與美津濃、MIKASA合作，原本是為了配合奧運，雖然延期，但可愛的聯名還是來燒光大家的錢包。MIKASA專門生產排球、足球等運動配件，這次直接把卡通裡的「精靈球」放大，做成紅、白配色的「精靈球造型排球」，超Q造型讓不運動的粉絲都想打球了。另外也有印了皮卡丘和閃電標誌的足球，做成了亮眼的黃、藍配色。

▲精靈球造型排球售價3,190日圓（約台幣880元）。



▲精靈球造型以外的聯名足球、排球售價3,300到5,940日圓（約台幣910到1,640元）。

與美津濃的聯名系列品項眾多，主要圖案是在他們的LOGO上加了一隻飛躍的亮黃皮卡丘，整系列商品以黑、灰兩色為主，搭配小小的皮卡丘圖案點綴，不管是加在T恤、褲子、包包或水壺都很可愛，其中束口後背包、水壺袋子和裝鞋的袋子特別實用，運動時有這些配件陪伴心情超好。

▲短袖T恤售價4,400日圓（約台幣1,214元）。

▲鞋盒袋子售價2,200日圓（約台幣607元）。



▲鞋盒袋子售價2,200日圓（約台幣607元）。

配合運動主題，還推出一系列皮卡丘玩偶，十二隻皮卡丘全換上運動服裝，有籃球、棒球、網球、射箭、啦啦隊……，變成運動健將的模樣萌翻。這系列有玩偶吊飾、鑰匙圈、毛巾等等，已經在日本寶可夢中心官網和實體店販售。

▲玩偶吊飾售價1,320日圓（約台幣364元）。



▲鑰匙圈售價770日圓（約台幣212元）。

▲毛巾售價2,750日圓（約台幣760元）。



特別的是，這系列皮卡丘竟然有分男女，分辨的關鍵就在「閃電尾巴」，如果尾巴頂端變成愛心形狀，就是女生皮卡丘。

喜歡《精靈寶可夢》的話，他們最近也和手機殼品牌Casetify合作推出聯名系列，這系列商品以五顏六色的渲染為主，使用寶可夢的代表色做搭配，整系列鮮豔繽紛，讓粉絲們看了超心動，商品包含手機殼、AirPods保護套、智慧手錶錶帶、筆電保護套等多種品項，好想全部收藏。

在 Instagram 查看這則貼文 CASETiFY（@casetify）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 8:15 張貼

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