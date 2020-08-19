fb ig video ETtoday search mobile

皮卡丘穿啦啦隊裙、拿「精靈球」打排球！寶可夢化身運動健將來搶錢

>

編輯／Emily　圖／翻攝自pokemon.co.jp

《精靈寶可夢》經常與其他品牌推出聯名系列，這次和運動品牌美津濃、專門生產球類的MIKASA合作，推出眾多商品。皮卡丘穿上足球、棒球、射箭、啦啦隊…等多款服裝，變身最萌運動健將，還把「精靈球」直接變成排球，拿來打彷彿成為了寶可夢訓練師。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

日本《精靈寶可夢》與美津濃、MIKASA合作，原本是為了配合奧運，雖然延期，但可愛的聯名還是來燒光大家的錢包。MIKASA專門生產排球、足球等運動配件，這次直接把卡通裡的「精靈球」放大，做成紅、白配色的「精靈球造型排球」，超Q造型讓不運動的粉絲都想打球了。另外也有印了皮卡丘和閃電標誌的足球，做成了亮眼的黃、藍配色。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲精靈球造型排球售價3,190日圓（約台幣880元）。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲精靈球造型以外的聯名足球、排球售價3,300到5,940日圓（約台幣910到1,640元）。

與美津濃的聯名系列品項眾多，主要圖案是在他們的LOGO上加了一隻飛躍的亮黃皮卡丘，整系列商品以黑、灰兩色為主，搭配小小的皮卡丘圖案點綴，不管是加在T恤、褲子、包包或水壺都很可愛，其中束口後背包、水壺袋子和裝鞋的袋子特別實用，運動時有這些配件陪伴心情超好。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲短袖T恤售價4,400日圓（約台幣1,214元）。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲鞋盒袋子售價2,200日圓（約台幣607元）。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲鞋盒袋子售價2,200日圓（約台幣607元）。

配合運動主題，還推出一系列皮卡丘玩偶，十二隻皮卡丘全換上運動服裝，有籃球、棒球、網球、射箭、啦啦隊……，變成運動健將的模樣萌翻。這系列有玩偶吊飾、鑰匙圈、毛巾等等，已經在日本寶可夢中心官網和實體店販售。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲玩偶吊飾售價1,320日圓（約台幣364元）。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲鑰匙圈售價770日圓（約台幣212元）。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲毛巾售價2,750日圓（約台幣760元）。

特別的是，這系列皮卡丘竟然有分男女，分辨的關鍵就在「閃電尾巴」，如果尾巴頂端變成愛心形狀，就是女生皮卡丘。

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲皮卡丘聯名美津濃。（圖／翻攝自pokemon.jp）

喜歡《精靈寶可夢》的話，他們最近也和手機殼品牌Casetify合作推出聯名系列，這系列商品以五顏六色的渲染為主，使用寶可夢的代表色做搭配，整系列鮮豔繽紛，讓粉絲們看了超心動，商品包含手機殼、AirPods保護套、智慧手錶錶帶、筆電保護套等多種品項，好想全部收藏。

►《小飛俠》聯名飾品沾了魔法粉！小叮噹、彼得潘戴上身　一起飛進夢幻島

►「藍色系寶可夢」全員變身小畫家！傑尼龜擠顏料、蚊香君拿油漆桶超呆萌

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

皮卡丘, 精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 運動, MIKASA, 美津濃
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調

12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前

12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你 皮卡丘穿啦啦隊裙、拿「精靈球」打排球！寶可夢化身運動健將來搶錢 美肌噴霧集合！日系保養提倡「先降溫後防禦」，豔陽也不怕 《鬼滅之刃》聯名再一發！GU推出禰豆子、鬼殺隊內褲也太害羞 星巴克「地瓜球」70元登場！中秋玉兔發光墊、貓頭鷹馬克杯全都必收 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 BALENCIAGA七夕沙漏包真的寫上「我愛你」！遭陸網友酸：土到極致

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面