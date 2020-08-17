IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝

▲ IU（李知恩）最新造型撞衫，網友一面倒認為輸給泰國女星Mai Davika 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU （李知恩）近日在YouTube上開直播與粉絲互動，不僅一次彈唱多曲，更換上一身充滿夏季風情的編織背心，露出纖瘦肩頸線條，讓網友們大呼驚艷。然而時隔兩周前，Red Velvet成員Joy（朴秀英）才穿著同款上衣擺拍，兩人撞衫引發熱議，但網友卻意外指出：「都輸給她。」

▲ IU身穿GUCCI編織背心開直播獻唱 。（圖／翻攝自IG）

IU風格多變深受粉絲喜愛，12日才於YouTube直播開唱，身穿GUCCI編織背心，黑白交織的設計洋溢夏季活力氣息，而綁脖設計更彰顯了IU纖瘦的身材，鎖骨與直角肩一個不少，IU更戴起草帽拿著吉他俏皮擺拍，一舉一動宛如鄰家少女，光是美照PO網3天，就引來超過350萬粉絲按讚，可見高人氣無敵。

▲ Red Velvet成員Joy兩周前就穿著同款擺拍，更大方秀出背部線條 。（圖／翻攝自IG）

巧合的是，Red Velvet成員Joy（朴秀英）早在兩周前就已經換上同款背心，不同在於， Joy特別以白色髮箍與牛仔寬褲輔助，讓整體搭配更有層次感，還以彎腰方式大方展現露背設計，讓火辣身材曝了光，兩人撞衫風格差很大，一個甜美一個火辣引發網友熱議。

▲ 泰國人氣女星Mai Davika 以精緻五官走紅，撞衫沒輸過。（圖／翻攝自IG）

其實不光是兩位南韓女星撞衫，在IG上有1163萬粉絲的泰國人氣女星Mai Davika ，是比利時與泰國混血，日前也演繹同款服裝造型，不過高挑身材與腰線沒話說，全身毫無一絲贅肉，再背上水藍色包款畫龍點睛，使得整體造型遊走於成熟與率性之間，也讓網友意外一面倒：「Mai 大勝」、「從頭撞到腳Mai 還是美」、「三人風格差很大。」