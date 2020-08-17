Swatch把威尼斯水怪變可愛了！　驚訝表情、繽紛色彩顛覆巨獸想像

▲Swatch與英國頂尖藝術家雙人組合Joanne Tatham和Tom O’Sullivan合作推出色彩繽紛又有趣的聯名錶。（圖／Swatch提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Swatch有「全球最小的畫布」之稱，近期邀英國頂尖藝術家雙人組合Joanne Tatham和Tom O’Sullivan操刀設計4款色彩繽紛又充滿趣味的聯名錶，兩人擅長從日常生活取材，再揉合英式幽默創作出線條大膽的圖騰，因此大眾不斷猜測的尼斯湖水怪，此次躍上Swatch面盤竟是一臉驚愕的解構圖案，而非你我想像的巨獸樣貌。

▲Swatch獨角小怪獸腕錶（左起）2,350元，主角貓腕錶2,700元，尼斯湖水怪腕錶2,350元。



Joanne Tatham和Tom O’Sullivan另外從其創作中的經典角色發揮，包括他們在全球音樂盛典Coachella音樂節搶盡鋒頭之作「獨角小怪獸」，以及Tatham的畢業作品「主角貓」；此外，兩人特別為此次合作設計全球限量2020只的「奇葩臉」腕錶，詮釋時間若化為有形，應像面盤上一臉詫異的臉孔、驚呼連連。

▲Swatch奇葩臉腕錶限量2020只（上），並有特殊錶盒包裝，3,150元。



有別於Swatch的明亮色彩與活潑氣息，G-SHOCK與大陸藝術家陳英傑（畫圖男）合作的Formless太極系列，融合東方傳統水墨畫與街頭藝術風格，以潑墨筆觸詮釋太極與時間輪迴的概念，創作MTG-B1000TJ與GST-B200TJ兩款腕錶，由黑色離子IP電鍍金屬錶殼，搭配印有灰色太極圖樣的黑色樹脂錶帶，錶背則刻印太極概念圖「一筆圓」，呼應設計主題。

▲G-SHOCK與大陸藝術家陳英傑聯手打造Formless太極系列 G-STEEL系列GST-B200TJ-1A腕錶，14,000元。



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