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12生肖流月運勢8/19～9/16　屬雞小心丟失錢包手機、屬羊桃花在眼前

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2020下半年台灣疫情趨緩，各行業均有振興之勢，12生肖該如何運用今年運勢重整步伐？心想事成與財運亨通的關鍵是？十二生肖每月運勢高低各不同，精彩滾滾！在7/22進入「大暑」之際，型男命理師湯鎮瑋提醒12生肖注意事項，將可助您翻轉上半年運勢，轉動命運之輪，化解低迷谷底氛圍建立防疫新生活。

12生肖流月運勢8/19～9/16（農曆七月）

▲12生肖。（圖／Shutterstock／人類智庫數位科技股份有限公司提供，以下皆同）

好運指數：★★★★

三合美月，運勢稱吉！本月職場致勝的關鍵在於有容下負面意見的雅量。有獲得意外之財的機會，但不能太貪心，循序漸進的投資最為穩妥。注意做好防暑降溫，由於天氣炎熱，為防中暑，要多喝水及做好防曬措施。

好運指數：★★★★

運勢較為平穩的月份。工作上能夠按時且有效率地完成本分，表現積極上進、可圈可點。 屬牛的朋友本月會熱衷博彩活動，可惜好財運較難得，小試手氣可以，不宜過度投入。注意睡眠品質，以免被神經衰弱所困擾。

好運指數：★★★

好壞參半的一個月。本月工作進展平順，能力上不用擔心，但不可好高鶩遠。財運需注意收支平衡，以免一時入不敷出；理財上若能抱著見好即收的態度，可望有獲利。 社交活動增多，或有心儀的異性出現。

好運指數：★★★

本月運程變化多端，事業不安而動，雖毋須杞人憂天，但必要未雨綢繆，特別是職責以內之事更不可打起馬虎眼。此時期投資不易獲利，理財以保守為宜。 感情上需傾聽自己內心真實的感受，幸福不是勉強而來！

好運指數：★★★★

三合助運，想要在工作中有所發展，可要抓緊本月好運勢，如果能夠多主動爭取表現機會，容易被看見。理財時要懂得隨機應變，因應不同的狀況尋求變通之道，才不會一籌莫展。 異性緣不錯，但不可過於急躁，穩重些去追求。

好運指數：★★★★

一掃上月的陰霾，整體運勢大幅度上升！職場成就平穩中見成長，處事手法要圓融，顧全大局就有好結果。不過日常吃吃喝喝的開銷還是要能省則省，才能攢存錢財。 感情生活猶如草木逢春，發揮幽默感，形勢大好。

好運指數：★★★

好運稍退的月份，不過有機會遇到遠方貴人，別錯過任何建議，儘管忠言逆耳，但卻能助你突破工作瓶頸。財運上莫因小財小利而不為，積少成多，積極有好運。 感情上內心孤獨感較多，不必刻意隱藏，就當成是難得獨處的時間。

好運指數：★★★

事業貴人相助，讓這個月工作進展順利，但是要注意小人趁虛而入，低調行事為上。本月有破財跡象，投資風險大增，及早收手，避免損失過重。 愛情運看好，桃花良緣近在眼前，多留意身邊較有好感的人。

好運指數：★★

隨著天氣轉熱有些心浮氣躁，感到不順心，特別是紛擾漸起，職場上常出現始料未及的局面，唯有靜心思索，逐一去應對解決。財運上要注意避免投資風險。 感情上不可意氣用事，若在氣頭上，就先離開現場吧！

好運指數：★★

好運疲弱的月份，職場上將出現複雜的人事問題，故為人處事宜小心謹慎，不可得罪他人。財運會有錢財損失的情況，比如丟失手機錢包等，不可迷迷糊糊。 感情容易出現各種問題，彼此心思有別，要多溝通。

好運指數：★★★

這個月凶中藏吉，雖事業稍有困阻，但若能善用人脈資源，必有好的解決。切勿沉迷虛擬的網路遊戲，否則不但耗費大量錢財，還會降低真實生活的品質。 感情上的選擇要以大局為重，不妨與家人多做討論後再決定。

好運指數：★★★★

福星降臨的月份！職場運勢如意，多方發揮專業能力，勇於表現、敢於爭取，反而更得重用。不過本月應酬機會多，要避免大筆金錢的消費，照顧好荷包。 在愛情穩定、熱情冷卻之餘，看清楚雙方的契合度與未來性才是關鍵。

★書名：2020財寶鼠來開運農民曆：阿湯哥告訴您12生肖趨吉避凶策略，讓您避煞招財、旺桃花家運！
★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2019年11月7日
★定價：新台幣380元

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

運勢, 12生肖, 湯鎮瑋, 財寶鼠, 流月運勢
fashion.net

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