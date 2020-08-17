劉詩詩白色禮服驚見「深V變淺」！　網一看原圖秒懂：超保守

▲劉詩詩尺度保守，將原禮服從「深V」縫成「超淺V」。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩工作滿檔，才剛接下TOD'S 品牌大使，15日又出席公開活動，以一身Giambattista Valli早秋簡潔白色禮服登場，瞬間美翻眾人，不過畫面曝光之後，也被眼尖網友發現，該套禮服與秀上有明顯落差，領口從原本深V變成了「超淺V」，往上縫合了不少，可見劉詩詩尺度保守，引發網友笑回：「把針線沒收。」

▲劉詩詩穿著一襲Giambattista Valli 2020早秋系列白色禮服 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

劉詩詩與與吳奇隆在去年（2019）迎來一子， 近日陸續復工頻頻曝光，15日她更穿著一襲Giambattista Valli 2020早秋系列白色禮服亮相，剪裁柔和一路向下延伸，散發溫婉的女神氣場，再以獨特腰封設計區隔腰身，將整體比例拿捏得宜，頗有「胸下全是腿」的視覺效果，而簡潔的白色裙身相當襯托劉詩詩的膚色，她綁起乾淨包頭露出精緻臉蛋，唯獨一抹紅唇最為亮眼，簡單妝容絲毫不減氣場。

▲劉詩詩的淺V與原禮服的深V有明顯落差，將領口縫上了許多。（圖／翻攝自微博、品牌官網）



劉詩詩全身造型偏向安全牌，最大亮點應是領口與腰線銜接的設計，然而畫面公開後，對比Giambattista Valli秀上模特兒原圖，該禮服竟從深V變成了「超淺V」，明顯將領口縫上了許多，劉詩詩穿著後也僅是微微露出鎖骨，尺度拿捏上可謂相當保守，如此「縫禮服」的操作也引發網友熱議：「劉詩詩是真的保守」、「縫禮服太狂了」、「好想看劉詩詩穿原本那套。」