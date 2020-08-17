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木村光希震撼曝光與COACH聯名款新包　手繪圖案把Tabby包變得好潮

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記者王則絲／台北報導

木村拓哉女兒木村光希年紀輕輕便身兼多項品牌形象人物角色，包括今年初獲得的COACH日本區代言人身份，累計至今也已為品牌拍攝過多組系列形象，近日木村光希則震撼宣布，將在本月21日帶來自己與COACH的聯名系列包款，並表示從去年就開始籌備，興奮在IG上搶先釋出了聯名款Tabby手袋的外觀。

▲木村光希COACH聯名。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希宣布8／21將釋出自己與COACH的聯名系列。（圖／翻攝自IG@koki）

自從木村光希以模特兒身份出道後，與各大知名精品品牌如寶格麗（BVLGARI）、COACH、FENDI⋯⋯有過多次合作，不過經常都會收到粉絲網友的惡評，認為總是把她搞得太成熟、顯老，遮掩住年輕少女該有的清純樣貌。木村光希在這次與COACH的聯名企劃裡，雖然透露的項目還不多，但是從這張照片可以看出捨棄了濃妝豔抹的特殊造型，而是以清淡的妝容與短褲造型出鏡，十分符合實際年齡的形象。

▲木村光希COACH聯名。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希COACH聯名。（圖／翻攝自IG）

▲手稿略顯粗糙，但是童趣十足。（圖／翻攝自IG@koki）

當然，木村光希身上所背的包款是聯名消息的焦點，只見COACH的熱賣包型TABBY手袋上，印滿了美式童趣風格的勳章圖樣，讓簡約優雅的TABBY瞬間增加了年輕潮流風味，從木村光希的貼文中還能看見粗糙的手繪圖稿，由此得知這些可愛圖案應是經過木村光希之手，親自設計繪製的，令人相當期待更多消息的釋出。

而鏡頭轉到晚了妹妹一些出道的姐姐木村心美，同樣也是代言接不完，近期Po出了The North Face的整身穿搭照，難得脫下柔美的少女氣息，展現率性風格，腰間則不忘繫上DIOR的經典皮帶，不愧為盡責的代言人。

▲木村光希COACH聯名。（圖／翻攝自IG）

▲木村心美也盡責拍攝穿搭照。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

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關鍵字：

木村光希, Coach, 聯名, Tabby
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