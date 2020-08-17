東森自然美攜手華碩、北醫首創AI大數據運用　肌膚檢測分析美麗秘密

▲東森集團總裁王令麟於第三次產學高峰會邀請到輔仁大學副校長謝邦昌(左4)、新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅(左3)以及華碩AI研發中心、北醫團隊參與，擘畫大數據運用在肌膚檢測的美麗未來。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

近年美妝產業紛紛引進「肌膚檢測」系統作為銷售工具，幫助消費者了解肌膚實況、打造個人專屬保養系列，然而這些數據背後的資料庫標準，多半來自全球各國，並非以台灣、甚至是華人臉孔為資料庫基礎。然而，在東森自然美產學高峰會意見交流過程中，有專家學者發現，東森自然美累積近半世紀擁有32萬張臉蛋照片的超強實力，是最具備發展肌膚大數據資料庫能力的最佳業者。因此，順應AI大數據時代，東森集團火速與華碩團隊簽訂三年計畫，讓專家學者看好未來成果不僅將為業界首創，更預言東森自然美有機會成為全球醫學美容、生技產業的重要推手。

▲王令麟第三度召開東森自然美產學高峰會，目標導入AI大數據強化東森自然美在生技美容產業的權威地位。

第三屆東森自然美產學高峰會主軸以「智慧AI美麗升級」出發，東森集團總裁王令麟於假日召集顧問團隊展開5小時馬拉松式討論，展現品牌強大企圖心。會中也邀請華碩、北醫團隊以及新光醫院，針對肌膚美容與AI技術分享，探討肌膚大數據庫的建立與商業運用。

▲東森自然美為每位顧客進行肌膚檢測，40年來已累積高達32萬張圖庫。(資料照／記者劉亮亨攝)

▲華碩AI研發中心資深產品協理黃國豪認為與東森自然美的合作案有機會打造東方人專屬膚質檢測分析平台。

華碩AI研發中心資深產品協理黃國豪表示，東森與華碩今年已正式簽訂三年合作計畫，目標是針對零售業的AI技術與服務，東森在國內是零售與媒體大集團所以具備豐富多元的數據，而華碩的電腦視覺技術過去應用在人臉識別、門禁系統及零售店下的行為分析，也包含在工業及醫療影像方面都已累積了相當多的經驗與實績，透過東森的合作案，未來也將把技術應用在肌膚檢測上，透過華碩擅長的active learning（主動學習，指優化分類）或是雲端服務平台能持續學習，相信能為東森自然美的肌膚檢測技術建立一個門檻，也希望透過這個合作案能夠打造一個符合我們東方人專屬的膚質檢測的分析平台。

▲輔仁大學副校長謝邦昌認為東森自然美有能力掀起美容AI革命，全面邁向醫美新時代。

具大數據科技及管理專長的輔仁大學副校長謝邦昌認為，AI進美妝產業要先有數據才能執行，而東森自然美有32萬張的肌膚檢測影像，這是全國美妝產業甚至是醫學中心都沒有的龐大數據，因此東森自然美才有能力可以將大家帶向美容AI革命，全面邁向醫美新時代。

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅認為創建AI資料庫對醫師或消費者都有幫助。

上屆提出建言，鼓勵東森自然美善用豐富資料庫結合大數據分析的新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師，肯定東森自然美的執行力勢必可成為業界先驅，她認為，東森自然美憑藉過去40年經歷，擁32萬張人臉圖譜，對於美容產業發展來說相當有意義而且重要，若能利用這些數據創建屬於台灣、甚至華人自己的肌膚檢測資料庫，將有助於消費者了解自己的肌膚問題、進一步找到個人專屬的保養方式，對醫生來說，也能給予精準建議、客製化療程。

▲弘光科技大學化妝品系教授張聰民建議大數據未來可結合論文發表於國際，有利提升品牌國際公信力。

弘光科技大學化妝品系教授張聰民建議分析後的數據，若能結合皮膚科專家去研讀將成為有用的基礎，再透過專業醫師以學術論文結合IT技術發表於國際，東森自然美品牌公信力與肌膚檢測實力絕對能領先業界。臺北醫學大學醫學院皮膚與化妝品研究中心教授沈芯伃認為這些數據若能整合40年來的時空背景，進一步分析不同年代的生活環境、演化是否改變了消費者的保養需求，甚至進一步預測未來的保養品發展動向；東森自然美執行長陸瑜民則認為未來此系統更能應用在經典商品系列上的驗證，進一步了解為何每一位自然美鐵粉可以在40、50、60甚至80歲的不同年齡變化過程中，仍用同一套商品維持好膚質，有助於成為東森自然美最鐵錚錚的魅力實證。

▲東森集團總裁王令麟（圖中）邀集東森自然美顧問團、華碩AI團隊及東森全球新連鎖經銷商召開第三次產學高峰會，會中各領域專家之間意見交流熱絡，看好品牌未來性。（圖／東森自然美提供）

延伸閱讀：

32萬張臉蛋導入AI大數據！東森自然美掀產業革命 王令麟：要做全球美容生技領頭羊