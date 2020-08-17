日本「人生釀造」啤酒好有趣　30歲是略為苦澀的大人味

記者李薇／綜合報導

你可能喝過各種不同口味的啤酒，但你喝過「人生口味」的啤酒嗎？最近日本酒廠COEDO就推出去新「人生釀造」系列，以人生每個不同的階段製作出相對應的啤酒，總共有20、30、40、50歲可以挑選，不但味道不同，連顏色倒出來的啤酒顏色也不一樣，非常特別。

▲日本人生釀造啤酒。（圖／coedobrewery IG）



「香草啤酒」清甜略酸的青春20歲

最青春的20歲，倒出來的啤酒呈現年輕活力的粉紅色，酒精含量是4種味道中最低，只有3.5%，美國啤酒花搭配木槿、柑橘的香氣，展現出青春活力的成長氣息。

「水果啤酒」微苦輕熟的人生30歲

在30歲的階段開始有很多負擔、工作的壓力累積上來，是略為苦澀的4%酒精，具有椰子、啤酒花、檸檬皮的香氣，略微酸味是成長的滋味，搭配上略為苦味的香氣，展現出30歲的尚未退卻的青春。

▲每種顏色都不同很特別。（圖／coedobrewery IG）



「小麥啤酒」成熟的人生40歲

到了人生的40歲已經懂得各種職場歷練、人生的課題，讓人逐漸成熟，是人生最衝刺的高峰，應用黃綠色展現出即將邁向人生新階段，應用精純的小麥展現出蛻變後的滋味。

「原始啤酒」看透人生的豁達50歲

面對各種人生課題已經可以迎刃而解，具有許多人生智慧的50代，是最輝煌的階段，應用最燦爛的鮮紅色，酒精濃度最高，帶有苦味，展現出50歲人生的回味年輕的記憶。

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