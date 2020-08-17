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怎麼讓睫毛一整天捲翹？網傳薄擦凡士林超有效

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記者李薇／綜合報導　圖／公關提供、unsplash

美妝畫法每個人都不一樣，也總有很多小Tips可以嘗試學習，最近有網友就推薦使用凡士林竟然可以讓睫毛完美的捲翹一整天，讓人覺得超級神奇，甚至可以讓睫毛看起來更加豐厚、有分量，到底是怎麼處理的，快來看看吧！

1.首先是用睫毛夾將所有睫毛夾翹，大約是那種90度往上翻誇張的捲翹程度。

2.接著使用乾淨的睫毛刷沾取凡士林，並且薄薄的刷在睫毛上面，製造出一層薄膜。

3.最後使用會捲翹的睫毛膏再刷一層在睫毛上，可以幫助睫毛捲翹一整天，同時製造出豐厚的質感。

▲睫毛膏。（圖／公關照、unsplash）

除了這樣的方式，其實還有很多方法可以幫助睫毛捲翹。

1.夾睫毛前先使用吹風機把睫毛夾稍微加熱，幫助後續夾睫毛的時候可以達到燙睫毛的效果。

2.使用竹籤先用打火機稍微加熱之後，順著已經夾好的睫毛再往上梳，能夠幫助睫毛達到定型的效果。

3.使用燙睫毛器，在用完睫毛膏之後，透過熱源加強，能夠幫助睫毛維持一整天的捲翹。

【推薦單品】

▲睫毛膏。（圖／公關照、unsplash）

▲嬌蘭極濃翹睫毛膏$1380、1028飛激長瞬翹防水睫毛膏$390、Beautymker超激長捲翹電眼睫毛膏$420、Rimmel倫敦芮魅輕盈增量睫毛底膏$290、媚比琳定型濃捲風防水睫毛膏$360、艾杜紗魔束捲翹睫毛底膏$540、ETUDE睫對出色豐盈捲翹睫毛膏$450。

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關鍵字：

睫毛
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