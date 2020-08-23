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「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、@misvemir

近期非常火紅的「168斷食法」受到很多明星追捧，而且效果驚人，雖然不特別侷限吃的東西，但是要嚴格執行在8小時內進食完畢，對於一般人來說似乎還是頗困難，因此而失敗的人也別灰心，其實還有另外一種「52輕斷食法」，做起來不論是心理、身理上都更開心，且一樣有顯著成效喔！

▲52輕斷食。（圖／翻攝自IG）

「52輕斷食法」指的是，以一週七天來說，挑選兩日不連續的日子來進行斷食，斷食日時進食熱量男生以600大卡、女生以500大卡為限，其他5天則正常飲食，不過當然不能過量，以正常熱量為基準。

現代人生活忙碌，如果說要把進食時間縮減在8小時內完成，很可能會因為工作的關係根本吃不到多少就超過時間了，晚上卻又餓到不行只好吃飯維持體力，因此「168斷食法」對某些族群行不通。然而「52斷食法」只需要在一週內挑選兩天（不連續）進行間歇性斷食即可，可依個人時間表調配，自由度更高，特別建議選擇週一與週四進行斷食，在最忙碌的週一能較為容易忘卻飢餓，而週四斷食則可以事先平衡Friday night和假日不小心爆吃的後果。

▲52輕斷食。（圖／翻攝自IG）

在斷食日時，切記以攝取低醣、富有蛋白質等健康、自然的食物以及蔬菜水果為主，最好的進食方式是吃早午餐和晚餐共兩餐，不要一口吃完全部的熱量，又或是太分散而導致整天都過於飢餓，且隔天千萬不要因為太餓而爆食。「52輕斷食法」相對較為容易達成，基於每個人的減重幅度幅度不同，不一定適合每一種人的體質，雖然説看到成效可能需要拉長時間，但也表示更能減少復胖的機率。

▲52輕斷食。（圖／翻攝自IG）

「52輕斷食法」是由英國一位精神科醫師Michael Mosley所提出，更用代謝頗差的50歲身體親自實驗，在3個月內體重降低了9公斤，體脂也下降8%，後續此方法也獲得過多位醫師、營養師的支持。

▲52輕斷食。（圖／翻攝自IG）

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