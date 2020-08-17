fb ig video ETtoday search mobile

全球唯一鴕鳥包！TOD'S首間女仕配件店來了　超萌Baby豆豆鞋獨賣

>

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲ TOD'S首間女仕配件概念店於SOGO敦化館開幕，店內獨賣單品一次看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館開幕，店內不僅展示了獨家My Gommino豆豆鞋訂製系列，超過50多種顏色隨心搭配，還有超可愛Baby經典豆豆鞋、全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag等單品，都是出了該店就買不到。

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲My Gommino豆豆鞋訂製系列，提供超過50種顏色皮革選擇。（圖／品牌提供）

TOD'S首間女仕配件概念店提供許多獨賣商品，民眾最期待的包括My Gommino豆豆鞋訂製系列，超過50多種不同顏色的皮革可供選擇，全新珍稀材質包含鱷魚皮、鴕鳥皮及蛇皮，可依個人需求挑選皮革、飾釦等，搭配色彩繽紛的標誌性橡膠豆豆，亦可烙印上英文名字縮寫，穿著出門完全不撞鞋。

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲Baby 系列豆豆鞋，價格店洽。（圖／品牌提供）

品牌為了主打親子市場，也引進了Baby 系列，將經典豆豆鞋變成迷你可愛的寶寶款式，選用柔軟的皮革製成，穿著舒適之餘， 亮眼的淡藍色、紅色、裸色系，與立體蝴蝶結點綴，瞬時可愛不少。另一大亮點是全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag，延續自黛安娜王妃最鍾愛的 D-Bag ，在內部刻上了 Limited Edition 字樣的金屬標識牌，增添收藏價值。 搭配同材質的 TOD'S 鴕鳥皮革豆豆鞋，遊走於古典與現代感之間，都是店內必買單品。

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD`S。（圖／品牌提供）

▲全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag是店內壓箱寶，還有同色皮革豆豆鞋，價格店洽。（圖／品牌提供）

同樣坐落東區，義大利精品BOTTEGA VENETA微風廣場全新店裝亮相，是創意總監Daniel Lee上任後台北首間全新概念店裝，提供獨賣「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包，包款錬飾靈感取自於珠寶系列的幾何造型，每個金屬鍊塊必須逐一塑形、個別製作，才能打造出理想的光澤效果，其餘像是油畫藍、泳池藍、石灰白也是夯色代表。

▲BV。（圖／記者鮑璿安攝）

►劉詩詩、劉昊然合體TOD'S早秋大片！「差11歲」竟狂冒粉紅泡泡

►劉詩詩再接下TOD'S品牌大使　「破16萬粉絲轉發」帶貨能力超狂

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

TOD’S, SOGO, 敦化, 獨賣, My Gommino, 豆豆鞋
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停

奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

這4種「忙」交情再好都別幫！小心吃力不討好還惹禍上身 洗澡有正確順序？5個沐浴清潔小知識　背上長痘、肌膚乾燥暗沈都有解 IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝 宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」　臉蛋美到不科學 IG瘋狂刷屏！Marine Serre的一彎新月　讓Blackpink、泫雅瘋狂搶穿 星巴克出香水了？「圓形水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面