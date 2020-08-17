全球唯一鴕鳥包！TOD'S首間女仕配件店來了　超萌Baby豆豆鞋獨賣

▲ TOD'S首間女仕配件概念店於SOGO敦化館開幕，店內獨賣單品一次看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館開幕，店內不僅展示了獨家My Gommino豆豆鞋訂製系列，超過50多種顏色隨心搭配，還有超可愛Baby經典豆豆鞋、全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag等單品，都是出了該店就買不到。

▲My Gommino豆豆鞋訂製系列，提供超過50種顏色皮革選擇。（圖／品牌提供）

TOD'S首間女仕配件概念店提供許多獨賣商品，民眾最期待的包括My Gommino豆豆鞋訂製系列，超過50多種不同顏色的皮革可供選擇，全新珍稀材質包含鱷魚皮、鴕鳥皮及蛇皮，可依個人需求挑選皮革、飾釦等，搭配色彩繽紛的標誌性橡膠豆豆，亦可烙印上英文名字縮寫，穿著出門完全不撞鞋。

▲Baby 系列豆豆鞋，價格店洽。（圖／品牌提供）

品牌為了主打親子市場，也引進了Baby 系列，將經典豆豆鞋變成迷你可愛的寶寶款式，選用柔軟的皮革製成，穿著舒適之餘， 亮眼的淡藍色、紅色、裸色系，與立體蝴蝶結點綴，瞬時可愛不少。另一大亮點是全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag，延續自黛安娜王妃最鍾愛的 D-Bag ，在內部刻上了 Limited Edition 字樣的金屬標識牌，增添收藏價值。 搭配同材質的 TOD'S 鴕鳥皮革豆豆鞋，遊走於古典與現代感之間，都是店內必買單品。

▲全球僅此一件的鴕鳥皮 D-Styling Bag是店內壓箱寶，還有同色皮革豆豆鞋，價格店洽。（圖／品牌提供）

同樣坐落東區，義大利精品BOTTEGA VENETA微風廣場全新店裝亮相，是創意總監Daniel Lee上任後台北首間全新概念店裝，提供獨賣「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包，包款錬飾靈感取自於珠寶系列的幾何造型，每個金屬鍊塊必須逐一塑形、個別製作，才能打造出理想的光澤效果，其餘像是油畫藍、泳池藍、石灰白也是夯色代表。

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