Dior「黑魂沐浴皂」低調奢華！質感爆表價格卻親民　七夕送男友就選它

編輯／Emily 圖／翻攝自dior.com、tomford.com、IG@oe.ray

想要身體香香，卻沒有噴香水的習慣，可以考慮換一款香皂，Dior最近有一款「黑魂沐浴皂」質感爆表，有著簡約、高級的全黑外型，使用時會有熱門男士香水「曠野之心」的香味，重點是價格竟然超親民！七夕情人節逼近，想要送男友禮物卻毫無頭緒，這會是你的好選擇。

這款「黑魂沐浴皂」屬於Dior Sauvage男士系列，裡面添加了竹炭萃取，所以呈現全黑色澤，簡單方正的形狀，印上Dior字樣看起來特別有質感，光放在浴室就賞心悅目，清潔時會散發出「Sauvage曠野之心」獨特的草本木質香味，還能讓肌膚保水不乾澀，雖然是針對男生設計，女孩們看了也超心動。

想入手高質感沐浴皂並沒有想像中昂貴，官網價格台幣1,700元算親民，比起香水實用性更高，每天洗臉、沐浴都能用到，一塊就輕鬆解決日常清潔問題，淡淡香氣聞起來舒服又自然。不過目前官網是完售狀態，想要的話可能得再等等或找代購了。

在 Instagram 查看這則貼文 Jakub Kent Hladký（@jakubkenthladky）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 9:30 張貼

不只Dior，其他品牌也有推出專為男士設計的質感香皂，像Tom Ford的私人香調系列「神秘東方沐浴皂」也很值得入手，簡約外型呈現灰色調，看起來低調奢華，沐浴皂的香氣使用東方烏木，會散發出辛香木質調味道，洗淨效果也很好，泡沫能讓肌膚光滑不粗糙。這款官網價格美金41元（約台幣1,205元）。





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