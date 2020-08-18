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粉絲敲碗追問！子瑜身上香香的關鍵竟是靠手鍊

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記者李薇／綜合報導

南韓女團TWICE成員子瑜日前在直播平台開直播與網友互動，為了讓粉絲在活動上驚豔，因此把頭髮全部都包起來，戴上帽T的帽子，只露出一個頭，看起來超級可愛，在互動的過程中，也悄悄露出了厲害的單品，讓網友詢問度爆表。

 ▲子瑜,TWICE,Diptyque,Bloomy Lotus,Pebble,香氛。（圖／Vlive、公關提供）

▲子瑜身上香香的秘訣就是這條手鍊。（圖／Vlive）

全身包緊緊的子瑜與網友互動，聲音甜甜，模樣相當可愛，其中一幕她露出了手上戴著的手環，讓網友詢問度爆表，原來這手環出自Diptyque的香氛手環，這單品相當厲害，是將手鍊浸泡在香氛裡面，晾乾之後收納在圓形LOGO的收納盒之中。

裡面擁有6公尺長的香氛手環，可以按照自己手腕或是喜歡的造型，裁剪出適合的長度，綁在手上，搭配金扣展現出優雅又隨性的質感，也可以按照喜歡的香氛濃度製造出多圈的手環，大約可以維持7至10天的擴香效果，售價2850元。

▲子瑜,TWICE,Diptyque,Bloomy Lotus,Pebble,香氛。（圖／Vlive、公關提供） 

▲Diptyque推出的香氛手鍊售價2850元。（圖／翻攝官網）

除了Diptyque的香氛手環非常厲害，最近紐約的時尚家居品牌Bloomy Lotus全新推出Pebble隨身美肌香氛儀，外型設計採用予人沉靜感受的鵝卵石為靈感，結合絲滑觸感與自然的流線造型，打造出適合隨身攜帶、便於手持使用，兼具香氛儀與美膚儀功能的全新作品。

Pebble隨身美肌香氛儀採用超聲波高速震盪技術，藉由每秒鐘超過15萬次的高頻率震盪，將化妝水的水分子昇華為更加細小、易於肌膚吸收的綿細冷霧。結合符合人體工學手持使用的專利設計，隨時隨地為肌膚補水、定妝、降溫。

 ▲子瑜,TWICE,Diptyque,Bloomy Lotus,Pebble,香氛。（圖／Vlive、公關提供）

▲Bloomy Lotus推出的Pebble美肌香氛儀。（圖／公關提供）

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關鍵字：

子瑜, TWICE, Diptyque, Bloomy Lotus, Pebble, 香氛
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